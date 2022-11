“No es hora de especular con los precios": Gustavo Petro responde a las universidades

Ante el malestar que ha generado el anuncio de varias universidades privadas del país de aumentar el precio de la matrícula para el próximo año por encima de la inflación, el presidente, Gustavo Petro, les hizo un fuerte llamado de atención a estas instituciones.



“Los costos de la educación crecieron sólo el 5% este año y bajarán en el entrante. No es la hora de especular con los precios de un bien común: el conocimiento”, escribió el mandatario a través de su cuenta de Twitter.



Este llamado de atención se suma al hecho por el ministro de Educación Alejandro Gaviria, quien ha dicho que el aumento de estas matrículas no debe crecer por encima del IPC.



"Dada la coyuntura las tarifas no deberían crecer por encima del IPC. Cualquier decisión que se tome debe ser dialogada y enfocada a la búsqueda de oportunidades al interior de las comunidades", señaló el ministro Gaviria.



En este sentido el jefe de la cartera de educación ha explicado que la inflación o los costos de la educación han crecido muy por debajo de la inflación general. “Ese aumento de los costos asociados a la educación están por el orden del 5%, no del 12%. Y la inflación de base del país es del 8% o 9%".



El anuncio de este aumento de matrículas ha generado protestas no solo en las redes sociales, sino en las calles de Bogotá y Cali, donde los estudiantes han salido a manifestarse por este sobrecosto.