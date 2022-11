Después de 3 meses, varias entidades estatales  siguen sin director titular

Pocos días después de haber alcanzado los 100 días del inicio de la administración del presidente Gustavo Petro, varias entidades, todas ellas con asuntos muy relevantes a su cargo, siguen pendientes de que se les nombre un director titular, situación que no es usual en la administración pública.



En algunas de las entidades han sido nombrados directores encargados y en la mayoría de ellas han continuado a cargo personas que venían del gobierno anterior. Y si bien, no hay una irregularidad como tal en este hecho, de acuerdo con los expertos, esta situación de interinidad genera incertidumbre en los funcionarios y en los usuarios de los servicios de las entidades, que puede afectar su gestión.



Esta es la situación en algunas de estas entidades:

Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, es una de las entidades más importantes en materia de salud. Tiene a su cargo el control de las condiciones de salubridad de medicamentos y alimentos y en los últimos días terminando saltando a la palestra luego de que el presidente Petro le encargó que modifique los requisitos para la existencia de mataderos municipales, para buscar revivir los que han desaparecido en varias zonas del país.



Actualmente tiene de director a Francisco Rossi quien, a pesar de que era un asesor cercano a la ministra de Salud, Carolina Corcho fue nombrado como encargado y no como titular.



Rossi es médico de la Universidad Javeriana y especialista en epidemiología. Ha sido funcionario del Ministerio y del Instituto Nacional de Salud (INS) por más de 10 años, con conocimiento especialmente en temas farmacéuticos y de acceso a los mismos.



Rossi está reemplazando al exdirector Julio Cesar Aldana, quien estuvo en la dirección de la entidad en la mayoría del periodo de Gobierno del expresidente Iván Duque Márquez.

Invias

El Instituto Nacional de Vías, Invias, es una de las entidades más importantes en temas de infraestructura, y por eso la ausencia de un director titular es muy significativa. Desde el pasado 10 de agosto, justo dos días después de la posesión presidencial, fue designado Guillermo Toro como director general, pero en calidad de encargado.



Acuña es ingeniero civil de la Universidad Militar y tiene diferentes maestrías como en ingeniería civil y gerencia de ingeniería. En su vida laboral ha acumulado más de 15 años de experiencia como coordinador, gerente técnico y financiero de proyectos.



Actualmente Acuña está reemplazando a Juan Esteban Gil Chavarría, quien también permaneció en la mayoría del Gobierno Duque, esto después de haber ejercido diferentes cargos en la entidad.

Instituto Nacional de Salud

Martha Ospina, quien cumplió un papel muy destacado durante el gobierno Duque por la forma como contribuyó a la lucha contra el COVID-19, permaneció en el cargo por varias semanas después de la posesión de Gustavo Petro.



Ella venía en la dirección de esa entidad en el 2015, incluso, cuando el ministro de Salud era el actual de Educación, Alejandro Gaviria.



Ospina, que ya había desempeñado diferentes cargos en el Ministerio de Salud y en el INS previo a su cargo en la dirección, se retiró sin embargo hace algunos días y hasta el momento no ha sido designado nadie en su remplazo.



En diferentes medios de comunicación se ha especulado que el exsecretario de Salud de Bogotá, Giovanny Rubiano, sería el director de la entidad, hecho que ni Rubiano, ni el INS, ni el Ministerio de Salud han confirmado.

Aeronáutica Civil

La falta de nombramiento de director en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) es una de las que más ha causado sorpresa entre la opinión pública, teniendo en cuenta que es una entidad de suma relevancia en la conexión aérea con Venezuela y encargada de diferentes proyectos de importancia para el Gobierno.



El piloto e ingeniero mecánico Francisco Ospina Ramírez es quien está encargado en la dirección de la entidad. Fue nombrado el 7 de julio en el Gobierno Duque y allí ha permanecido hasta la actualidad, a pesar del cambio de administración.



Hasta el momento el Gobierno no ha tomado ninguna decisión, lo que sí se sabe es que ha rechazado diferentes opciones. En primer lugar se habló del general José Henry Pinto por su amplia trayectoria profesional en temas aeronáuticos. Actualmente ha sonando el administrador de empresas Sergio París.

RTVC



Una de las designaciones más esperadas en el sector de las telecomunicaciones es la del gerente de RTVC Sistema de Medios Públicos que compone medios como Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional, Radiónica, Señal Memoria, y RTVC Noticias.



Esta se ha vuelto una de las entidades en donde más se ha especulado. Desde mucho antes de haberse posesionado el presidente Petro se ha perfilado en el cargo el periodista y escritor Hollman Morris Rincón, una persona cercana a la Colombia Humana y al mismo presidente, pero que se alejó luego del escándalo por el supuesto maltrato a su exesposa.



También sonó para el cargo la comunicadora y periodista Mabel Lara, quien intentó aspirar al Senado desde el Partido Nuevo Liberalismo pero no alcanzó el número de votos, misma colectividad política a la que decidió apartarse para apoyar la campaña del ahora presidente Petro.



Aunque Lara se perfilaba para la dirección de RTVC, semanas después de haberse posesionado el presidente Petro, la periodista tomó la decisión de asumir el cargo de vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la compañía de hidrocarburos SierraCol Energy.



En el sonajero ha estado el presentador y periodista Sergio Barbosa, quien en diferentes ocasiones ha asegurado que no ha recibido ningún ofrecimiento. La última persona que recientemente ha sonado para el cargo es la actriz Jennifer Steffens, nombramiento que la misma jefe de Gabinete, Laura Sarabia, negó.



Hasta la fecha, Adriana Elvira Vásquez es la persona encargada de la gerencia de RTVC, después de la renuncia de Álvaro García Jiménez quien estuvo en la mitad del Gobierno Duque. Vásquez también venía de la anterior administración.

Agencia de Reincorporación y Normalización

Esta es una agencia de mucha relevancia para la política de Paz Total y para la implementación del acuerdo de paz con las Farc.



Actualmente está de director encargado Luis Alberto Donoso, quien se venía desempeñando como secretario general de la entidad durante la administración de Andrés Stapper, que fue nombrado en el cargo por el entonces presidente Duque en 2019.



Hasta el momento, ningún nombre ha sonado para la ARN, pero se dice que dentro de la estrategia de Paz Total el presidente Petro tendría planeado hacer cambios en las entidades relacionadas con la atención a víctimas e implementación del acuerdo de paz.

Incertidumbre y lentitud de procesos

Otras entidades como la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) también están pendientes de la designación de directores.



Frente al tema, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano, aseguró que era una situación normal debido a que ese tipo de decisiones no deben tomarse con afán.



“Este es un Gobierno que se toma tiempo, es mejor estar lento pero seguro, no es nombrar por nombrar sino realmente hacer nombramientos que puedan ayudar a transformar el cambio. Los nombramientos deben tener línea ideológica con el programa de gobierno, personas que además cumplan unos requisitos éticos y morales de transparencia”, explicó Lizcano a Caracol Radio.



Frente a si ese tipo de retrasos podría tener implicaciones para el Gobierno, el analista político Pedro Viveros aseguró que estas podrían verse reflejadas en la ejecución de las políticas públicas que vaya ejecutar el Gobierno.



“Tiene implicaciones que no están nombradas directamente sino encargadas, no están en plena facultad para cumplir tareas del ejercicio público y eso hace que se ralentice el trabajo en lo que uno podría llamar el cuarto de máquina de la administración pública que son esas personas que están debajo pero que operativizan el trabajo”, explicó Viveros.



Y concluyó el analista: “Se frena, porque la persona que está ahí si toca adjudicar algo pues no se va a comprometer porque es el encargado y no se ve bien, va a tener una serie de implicaciones para la dinámica de la función pública, sobre todo en la implementación de políticas”.