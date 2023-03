Bien librada salió la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, de enfrentar en la plenaria del Senado de la República el debate de moción de censura al cual la convocaron los partidos de la oposición, pero que no alcanzará el máximo castigo que sería salir de su cargo, porque las mayorías del Gobierno le salvarán de esa instancia, a la vez que anunció que es falsa la información que circula que el país enfrentará un racionamiento de energía.



Esta que es la segunda moción de censura que enfrentó la ministra, en diciembre pasado fue en la Cámara, fue sorteado de manera muy concreta por Vélez, quien esperó más de cuatro horas para intervenir por cerca de 15 minutos para hacer su defensa, la cual al fin la cuestionó la oposición.



Uno de sus citantes, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe, centró su intervención en un análisis del sector minero del país, como también en que el país está afectado por la falta de conocimiento del sector por parte de Vélez.



“La política de este Gobierno en materia minero-energética va a condenar a Colombia a no tener los recursos para financiar la inversión social, y es muy grave que la ministra justifique esta política con informes engañosos y cifras falsas”, dijo Uribe. En su intervención, además, señaló que Vélez está sacando del ministerio a los funcionarios expertos en el tema minero para llevar a personas que no conocen el sector.



En particular sostuvo que nombró recientemente como viceministra a la abogada Kelly Johana Rocha, quien consideró era una cuota política. Al respecto, el senador del Pacto Histórico, Iván Cépeda, sostuvo que la profesional está muy capacitada en el tema ambiental y que conoce el sector.



Otro los momentos particulares de la sesión es cuando intervino el senador de Cambio Radical, David Luna, quien le pidió a la ministra “que su bodega” no vaya a decir mentiras sobre él y aclaró que su cercanía personal y de su familia con el sector energético es conocido públicamente.



La primer defensa a la ministra Irene Vélez vino desde el Partido de La U, por intermedio del senador José David Name, quien anunció que su partido no va a apoyar esa moción, por considerar que ha sido la ministra del ramo que más ha defendido las leyes de acción climática y transición que han sido promovidas por la U.



Una voz más de respaldo la dio el liberalismo con la senadora Karime Espinosa, quien reclamó de la oposición que dejen trabajar a la ministra y que tengan respeto por ella y su función. “Es injusto decir que la economía va mal por ella o responsabilizarla de la situación de orden público”, declaró.



Desde el Pacto Histórico, la senador Clara López señaló que desde que el Gobierno anunció la puesta en marcha de la transición energética, la ministra no ha hecho más que decir que se cumplirán de manera integral los contratos vigentes.

¿Qué dijo la Ministra?

Al hablar ante la plenaria, la ministra Vélez centró su intervención en defender la política del Gobierno Petro de unas nuevas energías, “estamos en el vértice de una nueva era, por primera vez lo más importante no es solo la economía, sino también la sustentabilidad y equidad".



Resaltó lo que ha hecho en ese sentido el Gobierno en estos meses con las comunidades para empezar a tener una energía más responsable con el medio ambiente, "el Código de Minas del 2001 necesita una reforma, ya que ha demostrado su incapacidad al momento de reconocer a los mineros pequeños y artesanales, lo cual ha causado desorden social y ambiental".



Destacó que el Gobierno está trabajando en dar más certidumbre y certezas al mercado y no llevar a la incertidumbre, como lo señalan algunos sectores.



En la segunda intervención, Vélez denunció la circulación de información falsa con la que se está creando pánico entre la ciudadanía, "nosotros no tenemos en este momento ningún riesgo de racionamiento de energía eléctrica, esa es una información falsa". Precisó que esos datos carecen de sustento técnico y sólo pretenden generar incertidumbre.