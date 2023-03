Congreso volvió a aplazar la discusión de la reforma al Código Electoral

La Comisión Primera del Senado de la República aplazó nuevamente la discusión de la reforma al Código Electoral, esto luego de la ponencia por parte de la senadora Paloma Valencia, la cual fue negada.

La discusión del proyecto de ley de la reforma electoral busca modernizar varias de las normas con las cuales se realizan las elecciones en el país y que están vigentes desde antes de 1986.



El proyecto tuvo una ponencia negativa de parte de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, en donde se fundamenta que la reforma sólo hace fortalecer al registrador nacional Alexander López y que con la misma se daría paso a varios negociados.



El presidente de la Comisión, Fabio Amín informó que el proyecto tiene 277 artículos, se presentaron 100 nuevas proposiciones que obligan a cambios en 59 artículos y se proponen 10 nuevos artículos y hay un grupo de 218 artículos que no tienen proposiciones de cambios.



En tal sentido, se acordó que la discusión y votación de esos artículos se irá haciendo por bloques y se hará con “calma y reposo”. Por su parte, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, destacó que esta ley no se va 'putitrear' tal y como lo han advertido algunos sectores que se oponen a esa ley.



"El Código Electoral es una iniciativa que ha sido ampliamente discutida, como ponente de Cambio Radical he radicado 4 proposiciones que pretende modificar el articulado, lo discutiremos cuando llegue esa etapa pero sí es importante resaltar que este proyecto de ley no va a ser ‘pupitreado’ estaremos aquí las sesiones necesarias, tendremos la posibilidad de escuchar a todos los senadores de la Comisión Primera que tengan observaciones, comentarios, modificaciones", precisó Motoa.