"Sin la reforma las EPS se acabarían en cuatro años": Ministra de Salud

“Quiero aclararle al país que sin la reforma las EPS se acabarían en cuatro o cinco años. Empezaron 150 van 28. Si tú liquidas en este momento las que no cumplen, en un efecto dominó, en cuatro o cinco años se acabaría. Lo que evitarían que se acaben es la reforma”, dijo la ministra de Salud y Prosperidad Social, Carolina Corcho Mejía.



Agregó que “la reforma da la posibilidad para que las buenas EPS, las que cumplen, continúen en el sistema de salud haciendo atención primaria con las clínicas que en estos momentos manejan en mediana y alta complejidad, aportando y apoyando su experiencia en auditorías como están haciendo, por eso insisto, si no hubiese reforma, las EPS solas, por un efecto de dominó, se acabarían en 5 años”.



Sostuvo que con esta reforma se pretende hacer cobertura “en aquellos lugares para extenderla la zona rural, para extender los servicios de salud con equipos extramurales con enfermería, jefe de enfermería, médicos, odontólogos, para que vayan a los colegios, a las escuelas y a las casas no sólo a hacer prevención, sino también, si se detecta la enfermedad, tratarla para que no empeore. Es lo que llamamos atención primaria en salud preventiva”.



Además, anotó que se van a tomar medidas anticorrupción para la “recuperación del manejo público de los recursos, para que esos recursos sean manejados de manera transparente. Los recursos que aportamos los ciudadanos para la salud no deben ser recursos para la salud y no para la corrupción ni recurso para el negocio, sino para el cuidado de la vida en Colombia”.



Otro punto importante de la reforma, según Corcho es que busca dignidad para los trabajadores de la salud en Colombia: “Deben tener sueldos dignos para que puedan prestar el servicio”.



En cuanto al tratamiento para los pacientes de alta complejidad, afirmó que “hoy todos los tratamientos de los colombianos son pagados con los recursos públicos de los colombianos. Aquí no hay capitales privados. Todos son pagados con aportes de los trabajadores y de los impuestos de los colombianos. Luego, los tratamientos de alto costo, enfermedades raras, huérfanas, seguirán siendo cubiertos.



“Ningún colombiano va a perder los tratamientos que han ganado por tutelas. Se va a mantener la prestación del servicio. No se pierden los derechos La reforma no quita nada de eso”, enfatizó.



Indicó que el proyecto de ley no toca la Medicina prepagada. “Los ciudadanos que tengan la posibilidad de seguir en prepagada. Los colombianos que la tengan Medicina Prepagada la seguirán teniendo si ellos tienen como pagarla”



“No se girarán recursos a los alcaldes y gobernadores. Los recursos de la salud van directamente a las clínicas y a los hospitales”, concluyó la Ministra.