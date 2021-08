Sergio Fajardo habla del juicio en la Corte Suprema y de su campaña presidencial

"Por favor, nunca se nos olvide: Colombia va a cambiar. En el próximo capítulo, encontrándonos con diferentes personas y distintas expresiones políticas, vamos a unirnos de verdad, eso es lo que no ha podido pasar en el país".



Con estas palabras, el precandidato presidencial Sergio Fajardo resume lo que viviría Colombia, de llegar él a la Casa de Nariño.



El integrante de la Coalición de la Esperanza habló con El País sobre el juicio que deberá enfrentar ante la Corte Suprema de Justicia y las implicaciones de la llegada de Alejandro Gaviria a la contienda electoral.



¿Cómo asume el llamamiento a juicio que le hará la Corte Suprema de Justicia y en qué se origina el caso?



La discusión está en que nosotros pasamos una parte de la deuda del Departamento de Antioquia, que estaba en pesos, a dólares, bajo la invitación del Gobierno Nacional, y el precio del dólar cambió bruscamente y eso significó un cambio en la deuda. Hace cinco años la Fiscalía está investigando este proceso y por fin estamos donde yo he pedido una y otra vez estar: ante la Corte Suprema, donde voy a demostrar que la Fiscalía está equivocada, que la actuación de las personas de la Gobernación de Antioquia y de las instituciones que participaron del proceso fue correcta. De hecho, esta semana estuvimos en la Oficina de la ONU, donde la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, nos invitó a conversar sobre el caso, pues le habíamos pedido que lo acompañara. Merecemos la posibilidad de responder en la instancia que nos corresponde.

¿Cree que ese proceso perjudicará su aspiración a la Presidencia?



No, no creo que me perjudique. Esto significa que tengo la posibilidad ante la ciudadanía de responder y demostrar cómo se actúa con transparencia y por qué fui escogido el mejor alcalde y gobernador, sacando las mejores notas en la lucha contra la corrupción. Un servidor público tiene que mostrarle a la ciudadanía el respeto por las instituciones, la seriedad en su comportamiento, la calidad de su trabajo y siempre responder. En un país donde no se cree en la justicia, ni en las instituciones, donde tenemos la corrupción que tenemos, dar ejemplo es muy importante.



Con el lanzamiento de la candidatura de Alejandro Gaviria, en el centro habrá figuras de mucho renombre como él, Juan Manuel Galán y usted y hay quienes temen que los personalismos impidan el consenso de una candidatura única...



Yo participo en la Coalición de la Esperanza, pero al mismo tiempo voy construyendo un camino individual que recoge las experiencias de todos estos años y el acumulado de conocimientos que son los que necesita Colombia para la transformación.



El país va a cambiar en el 2022 y será un cambio por fuera de los extremos. Llevo años diciendo: un cambio por fuera del miedo y de la rabia. No tengo la más mínima duda de que este es el espacio adecuado. Yo quiero ser la persona dentro de la Coalición de la Esperanza que lidere esa transformación. Hay que trabajar y luchar, como hace parte de la vida política y pública, y estoy preparado para enfrentar esas batallas desde la Fiscalía, hasta lo que significa estar en los territorios compitiendo por la política, como debe ser.



¿Con Gaviria en el ruedo podría cambiar el mecanismo de escogencia del candidato del centro?



En marzo de 2022 tendremos una consulta. Ya veremos qué personas llegamos a ella y bajo qué circunstancias, pero el propósito es trabajar en conjunto y al mismo tiempo competir entre nosotros con principios éticos y programáticos. Ahí está el punto de encuentro, tenemos la obligación de unirnos para cambiar. Las condiciones sociales de nuestra sociedad, los niveles de corrupción, las desigualdades, la pobreza, lo que significa un gobierno que ha sido un mal Gobierno, nos lleva a liderar ese cambio urgente para nuestro país y es el que yo quiero representar como parte de la Coalición de la Esperanza y al mismo tiempo como el candidato de Compromiso Ciudadano que va a competir con mis compañeros.

"Bienvenido Alejandro Gaviria a la lucha política, que no es tan sencilla, pero que es el terreno donde se hacen los cambios y por eso yo le deseo lo mejor y le doy, repito, la bienvenida". Sergio Fajardo

¿No teme que la candidatura de Gaviria pueda opacar la suya?



Yo he hablado en varias oportunidades con Alejandro, quien es mi amigo personal. Él ha tenido una trayectoria, estuvo en el Gobierno del expresidente Uribe, como ministro de Salud en el Gobierno de Santos, y ha deshojado la margarita un millón de veces. Pienso que hay que esperar a ver qué plantea, cómo lo plantea y por qué cree que es la persona indicada para dirigir a Colombia en estas circunstancias. Por supuesto, es una persona que puede aportar en la construcción de esta democracia y hasta ahí voy, porque no conozco ni su programa ni sus intenciones ni la razón para pensar que él es la persona que debe conducir a Colombia de acuerdo a su trayectoria y a sus conocimientos.



Lo cierto es que la llegada de él y su precandidatura le dan un nivel más intelectual a la campaña. ¿Los colombianos sabrán valorar ese aporte desde la academia?



Yo voy a responder por lo que he hecho en mi vida política: nosotros empezamos hace 21 años a pie en Medellín, recorriendo las calles, entregando volantes en los semáforos, trabajando con diferentes sectores, respondiendo a una sociedad que estaba traumatizada, que había sufrido. Y después de lucharla, sin tener recursos económicos ni ninguna fortaleza política previa, caminando, llegamos al poder. Ese es el camino que he recorrido y en él he liderado transformaciones, como las de Medellín y Antioquia, que fueron una verdadera innovación en la política. Así es la política, trabajar, conocer el territorio, articularse con la gente, entender lo que está pasando en las regiones del país, caminarlas, sentirlas. Esa es la ruta que he seguido por todos los rincones de Colombia como candidato. En las elecciones del 2018, cuando fui candidato presidencial, obtuve en la primera vuelta 4.600.000 votos y por menos de 250.000 no pasé a la segunda vuelta.



Los analistas anticipan que el voto juvenil tendrá gran peso en las próximas elecciones. ¿Qué hará para ‘ganarse’ a ese sector poblacional?



Lo primero que tenemos que hacer es entender la condición de la población joven en Colombia, que no es homogénea. Entender expresiones como ninis: no tienen ni estudio ni trabajo, que tienen unas condiciones sociales muy precarias que no les permite encontrar un camino para tener oportunidades. Al mismo tiempo, hay que entender muchos jóvenes de las clases medias que sus familias están haciendo un esfuerzo extraordinario para educarlos, pero luego no encuentran en el mundo laboral una posibilidad. Ese es uno de los dramas más grandes que tenemos hoy en Colombia. Se debe garantizar el acceso a la educación en todos los niveles, pero al mismo tiempo que esa educación esté relacionada con la capacidad de tener un trabajo digno para esos jóvenes que sueñan y se esfuerzan, pero que la sociedad no les da una oportunidad, porque tenemos un aparato productivo que no responde a muchas de esas expectativas, esa es otra tarea.

"Vamos a conducir la sociedad colombiana, personas muy diferentes a las que la han venido conduciendo en los últimos 20 años".

¿Entonces qué plantea al respecto?

​

Necesitamos que la población joven participe, que sea protagonista del cambio. Se decía ‘el mundo que le vamos a dejar a nuestros jóvenes’, esa frase ya es una obsoleta, los problemas que tenemos en el mundo los tenemos que enfrentar nosotros y estos jóvenes tienen que participar en la solución. Entonces, vamos a romper con esa idea de que hay jóvenes que están esperando a ver qué le van a dar los candidatos a cómo va a participar ese mundo joven en la solución. En ese sentido, vamos a trabajar con políticas novedosas que respondan a los problemas sociales, brinden las oportunidades, le den sentido a la educación, a la ciencia, al conocimiento, para transformar nuestra sociedad con una juventud que tiene todas las capacidades, pero que no ha encontrado las oportunidades.



Colombia está dividida y polarizada. ¿Qué hará unirla?



No nos hemos podido unir porque desde la polarización que ha llegado al poder jamás se puede. En Colombia podemos hacer las cosas, se tiene que persistir, no caer en las trampas de la rabia ni del temor, ni maltratar a las personas porque sean diferentes. Creo que tengo las condiciones para unir a nuestro país, ya lo he demostrado en muchas instancias, enfrentando los problemas, dando soluciones, luchando contra la corrupción y mostrando la transformación de una sociedad en vivo y en directo.



Aunque todavía faltan meses para las elecciones, ¿por qué los colombianos deberán votar por Sergio Fajardo para la Presidencia?



Por varias razones, pero una es porque yo hago parte de una expresión de la sociedad colombiana que tiene unas expectativas diferentes, que no está satisfecha con el Establecimiento que ha gobernado y que requiere un cambio. Hemos demostrado, recorriendo, perseverando con seriedad, con dignidad, cómo se puede transformar una sociedad. Tengo la experiencia, el conocimiento, la convicción, la pasión, una trayectoria impecable y todos los inconvenientes que he enfrentado los he superado. Yo quiero liderar trabajando desde la Coalición de la Esperanza, contando con muchas personas y mostrando que todo obstáculo lo superaramos y eso es una muestra de resiliencia, disciplina y persistencia de ideales, de convicción y de transparencia.



Vamos para adelante, con las ganas de siempre y con la certeza absoluta de que Colombia va a cambiar y que ese cambio se tiene que escoger. Yo quiero representar ese cambio.

"Compromiso Ciudadano y la Coalición de la Esperanza son el terreno para entre diferentes construir mostrarle a Colombia que el centro es la alternativa que necesita nuestro país para derrotar esa polarización".