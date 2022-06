Segunda vuelta presidencial: así se ven las posibles alianzas políticas de los candidatos

Las llamadas tres semanas definitivas para saber quién será el hombre que gobierne a más de 50 millones de colombianos por cuatro años, ya empezaron a dejar a descontar sus días y con ellos el panorama político se va despejando para que Rodolfo Hernández y Gustavo Petro sepan con quién contarán el domingo 19 de junio.



Si bien en la política se pueden dar todo tipo de alianzas, incluso con quienes en el pasado fueron enemigos, tal como se está viendo, lo cierto es que lo más importante de ellas, los votos, no se pueden transferir al nuevo aliado, así se logren grandes compromisos.



Los acuerdos programáticos, que tanto sonaron para la primera vuelta y que se consideraron por algunos sectores como los compromisos burocráticos, parecieran que para este momento no serán definitivos, por el contrario las alianzas anunciadas por Hernández y Petro no han atado esos compromisos, al menos de manera abierta.



Si por volumen de votos se viera el panorama, el ingeniero Hernández es quien se podría pensar que sería el más beneficiado. El domingo 29 de mayo, al reconocer su derrota, Federico Gutiérrez, anunció que para la segunda vuelta votará por su ya excompetidor Hernández. Fico, tercero en la carrera presidencial llegó a cinco millones de votos.

Gutiérrez tuvo el apoyo de los partidos Liberal, Conservador, de La U, Cambio Radical y el cristiano Mira, además del voto del Centro Democrático que se le unió sin que hubiese un acto formal como lo pretendieron varios sectores del uribismo luego de que Óscar Iván Zuluaga, renunciara el 14 de marzo para irse con Gutiérrez.



Si ese caudal se pudiera trasladar, el ingeniero estaría por el orden de los once millones de votos, sumando los seis que alcanzó en la primera vuelta. Para los diversos analistas es claro que los votos de Gutiérrez expresaron más que sean de Fico son la expresión del antipetrismo.

Hernández, apoyos sin nada a cambio

Hernández quien ve cada vez más cerca el premio mayor, la Presidencia de la República, ha insistido en esta, la primera de las tres semanas definitivas, que recibirá todos los apoyos pero que no comprometerá a dar 'mermelada' a cambio de los mismos.



Su declaración se dio luego de que Gutiérrez volviera a reiterar que va a votar por él y sin contraprestación alguna, pero también cuando cuatro de los pesos pesados de lo que fue la Coalición de la Esperanza se reunirán con él, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Jorge Robledo y Carlos Amaya.



El excandidato Gutiérrez, sostuvo que para él “lo importante es cuidar a Colombia, quererla, cuidar la democracia y las libertades y buscar cambios que le sirvan al país. Y siendo coherente en lo que dije durante toda la campaña y lo quiero reafirmar hoy y siempre dije que de no pasar a una segunda vuelta presidencial, apoyaría a quienes se enfrentaran a quienes ponen en riesgo la democracia y las libertades Colombia”.



Reiteró que no pedirá nada a cambio por apoyar a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta y anunció que mantendrá su independencia frente al próximo Gobierno.



El malestar, al parecer de Hernández, no estaría con Gutiérrez ni con los partidos que le apoyaron, sino con el grupo de exdirigentes de la Centro Esperanza. Con Fajardo, Robledo, Amaya y Cristo, estuvo reunido el jueves por más de dos horas, y aunque se aseguró que la alianza está en un 95%, generó controversia que le habrían condicionado a algunos cambios en el programa.



Éste viernes en un video, Hernández se refirió al respecto y dijo que “dejemos las cosas claras: yo no le debo nada a nadie. Yo gobernaré para los colombianos, no para estar pagándole favores a nadie. El que quiera mermelada que vaya a comprarla al supermercado”



Frente a lo que son los apoyos de los partidos tradicionales, Hernández tuvo también una semana definitiva. Los conservadores, el miércoles en reunión de bancada se inclinaron por él aunque no lo mencionaron directamente. “No entendería el país que nuestra colectividad acompañara candidaturas presidenciales alejadas de la centro derecha y los principios que la caracterizan”, expresaron en el comunicado.

Para los conservadores, sus militantes votan por los postulados de la democracia, la institucionalidad, la constitución, la ley, la autoridad, la libertad, la actividad empresarial, la propiedad, la familia, el Medio Ambiente y el empleo.



Por el lado del Partido Liberal, sus senadores y representantes estuvieron reunidos con el jefe de la colectividad, César Gaviria Trujillo, analizando lo que pasó el domingo y escoger a quién apoyan. Aunque no se tomó decisión, en las bancadas en el Congreso las cosas parece están definidas, la mayoría de los senadores y un amplio sector de los representantes se fueron con el ingeniero.



El viernes el Partido de la U igualmente echó sus carts con miras a la segunda vuelta. Aunque desde el martes se buscó que el Partido de la U tuviera una posición unificada, la colectividad se va dividida para apoyar a los candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, pero con especial inclinación hacia el ingeniero.



En una declaración de su directora Dilian Francisca Toro, se informó que “en consecuencia, hemos decidido en bancada que, cada uno de nuestros representantes y senadores, interpreten la realidad de sus regiones y electores y se pronuncien como ciudadanos de cara a la segunda vuelta presidencial”.



Eso si anticipó que “de la mano con el nuevo presidente de la República, trabajaremos en una agenda legislativa que logre las grandes transformaciones sociales, económicas y ambientales; implemente el proceso de paz; acabe con la pobreza y las desigualdades; y así lograr un país justo, equitativo y en paz”.



Con Hernández estaría casi el 90% de la bancada, es decir que desde la misma Dilian Toro lo apoyarán. Tan sólo se irían con Petro el senador caucano Berner Zambrano y el saliente representante a la Cámara, John Jairo Cárdenas.

El mapa de Petro

El mapa político del candidato del Pacto Histórico con miras para la segunda vuelta se concentra en la izquierda y en el centro, en donde ha sumado importantes apoyos a lo largo de la semana, y algunos muy pocos de la derecha.



Petro es imbatible en la izquierda, de los 8.5 millones, él debe gran parte a esos electores que se identifican con él y consolidan lo que es el petrismo puro. De los dirigentes reconocidos de la izquierda colombiana el único que abiertamente se ha distanciado y no llegará al Pacto Histórico, es el senador Jorge Enrique Robledo.



El candidato presidencial ha mostrado que tiene en Bogotá su principal electorado, para lo cual ha centrado la primera semana a sellar los apoyos más concretos en ese sentido. Allí llegaron los exalcaldes Antanas Mockus y Luis Eduardo Garzón, congresistas electos como Ariel Ávila (senador) y Catherine Juvinao.



La capital en la primera vuelta le significaron a Petro casi 1.8 millones de votos, de ahí que la meta del Pacto Histórico es subirse a los tres millones, para lo cual esperan además contar con el apoyo del bloque de la alcaldesa mayor, Claudia López y su esposa la senadora Angélica Lozano. Ellas ya mostraron estar más cerca de Petro que de Hernández. La mamá de la alcaldesa, María del Carmen Hernández, se adhirió al jefe de la Colombia Humana.

Petro sumó otro apoyo que es definitivo para consolidar el apoyo de los afros. El martes y como su primer gran apoyo anunció la llegada a su campaña de Luis Gilberto Murillo, el excandidato a la Vicepresidencia de Sergio Fajardo.



Los votos que lograría llevarse Petro de lo que alcanzó el domingo pasado Federico Gutiérrez, sería por algunos sectores del liberalismo que para la primera vuelta estuvieron cerca al Pacto Histórico, pero se quedaron con Gutiérrez por directriz del expresidente César Gaviria.



También arañaría votos del Partido de la U que quedó en libertad, y que podrían llegar del senador electo y actual representante a la Cámara, Alfredo de Luque. De los partidos Conservador y Cambio Radical, al igual que los cristianos, Petro no estaría sumando mayor votación.



Lo cierto es que quedan 15 días para la segunda vuelta, en donde la verdadera y más segura alianza que podrán tener Rodolfo Hernández y Gustavo Petro es con la ciudadanía, en especial los indecisos que podrán inclinar la balanza de manera notoria.