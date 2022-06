Antanas Mockus oficializó su apoyo al Pacto Histórico para segunda vuelta

El exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, anunció que para las elecciones de la segunda vuelta presidencial votará por el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez.



Aseguró que, más allá de ideologías políticas, el Gobierno de Petro y Márquez promete respetar los derechos humanos, la naturaleza, la ciudadanía, entre otras cosas.



“Porque confío en que la prioridad de su Gobierno será proteger los derechos y las libertades. Esto requiere aprender, proponer y escuchar. Colombia necesita ánimo, y para ello debe recordar y proteger las iniciativas y los avances que se han hecho en los últimos años”, manifestó Mockus.



El Exalcalde, además, aseguró que los colombianos no tienen opción de equivocarse debido a que no habrá más oportunidades, también destacó que Petro respeta y cuida el medio ambiente.



“Porque su Gobierno fortalecerá la democracia: la fuerza del Pacto Histórico no está en propuestas de poder, sino en el compromiso, con la escucha y la participación de los colombianos”, asegura Mockus.



El excandidato a la Presidencia y Vicepresidencia de la República añadió que "porque representa la posibilidad de moverse hacia una política cuya prioridad, es buscar una manera de vivir mejor, en lo colectivo y una manera de actuar, desde la empatía, tan adormecida en este país”.