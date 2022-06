“Sin acuerdo no voto por nadie”: Sergio Fajardo tras reunión con Rodolfo Hernández

Tras su reunión con el candidato presidencial Rodolfo Hernández, el líder de la Coalición Centro Esperanza Sergio Fajardo manifestó que su intención no es conseguir un puesto en un eventual Gobierno del exalcalde de Bucaramanga.



Esto, tras especulaciones sobre la posibilidad de que el matemático llegara a ser el ministro de Educación en caso de que Hernández gane la Presidencia.



Sobre la primera reunión con el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Fajardo contó en Blu Radio: “conversamos de diferentes temas y planteamos puntos de vista”. Sin embargo, “por el momento no tenemos nada acordado, estamos trabajando con seriedad alrededor de lo que nosotros hemos construido”.



De igual forma, el excandidato presidencial se refirió a algunos de los principales frentes del diálogo con Hernández. Uno de los temas clave es la agenda de género dentro del programa de Gobierno.



“Nosotros no podemos marchar con una propuesta que no tenga el tema de la igualdad de las mujeres como un punto central de la transformación”, enfatizó Fajardo.



Y recordó algunas de las banderas de su candidatura: “Proponemos la creación de un Ministerio de las mujeres como un hecho político público. Todo programa debe tener una visión de mujer, por ejemplo, en los temas de empleo”.



Respecto a los recientes comentarios de Hernández, calificados por algunos sectores como misóginos, Fajardo aseguró que “él (Rodolfo) dice que le han tergiversado algunas cosas”. Sin embargo, el exgobernador de Antioquia resalta que el candidato “pone atención y valora las opiniones, a pesar de su forma de ser, él tiene el valor de escuchar y en eso pone rigor”.



Por otra parte, el exaspirante a la Presidencia señaló: “no estoy negociando 890mil votos que aparecieron con mi nombre para que las personas que votaron por mí voten por Rodolfo”.



En este sentido, fue insistente en mencionar que tomará la decisión de votar o no por Hernández después de llegar a un consenso. “Sin acuerdos no voto por nadie. Estamos en política. Yo he presentado unas propuestas y ese es el aporte que le puedo hacer al país, el propósito es encontrar los aportes que podamos hacer y que eso se convierta en un plan de gobierno”, puntualizó.