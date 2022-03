Luego de que el Registrador Nacional anunciara que va a solicitar al CNE se realice un reconteo general de los votos al Senado, varios candidatos presidenciales se pronunciaron al respecto y aseguraron estar de acuerdo con que se evalúe esta posibilidad.



En medio del 'Gran Debate', que fue organizado por el canal RCN y sus medios aliados, Ingrid Betancourt, Sergio Fajardo, 'Fico' Gutiérrez y Enrique Gómez coincidieron en que sí es necesario hacer el reconteo y expresaron su preocupación por las denuncias de irregularidades.

Lea además: Petro dice que no asistirá más a debates hasta que se "garantice transparencia del voto"



"La democracia colombiana viene siendo secuestrada por una corrupción que afecta las elecciones. Muchas veces el abanico de fraude es inmenso, y tanto la derecha como la izquierda tienen la experiencia de cómo hacerlo. Señalar a dedo no es el punto, lo que quiero es que me muestren los resultados de este proceso. Quiero ver las pruebas de lo que pasó", dijo Betancourt, candidata de Verde Oxígeno.



Al respecto, el candidato presidencial del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, manifestó que "el solo hecho de que el registrador pida el reconteo, porque nadie en el Estado ni en los partidos tiene la capacidad de controlar las 132.000 mesas y la premisa de que uno como partido tiene que proveer 132.000 testigos es absurda, el Estado tiene que encontrar otra fórmula de que los jurados cumplan. Evidentemente quedaron mal capacitados. Que desastre, si no saben llenar si quiera un formulario E-14, la democracia está en riesgo".



Por su parte, el candidato de la coalición Centro Esperanza aseguró que la responsabilidad de lo que está sucediendo es del presidente Iván Duque porque, según dijo, no se ha garantizado la legitimidad de las elecciones. "Lo que está pasando hoy es un gran daño peligroso para Colombia, en el actual caos electoral que tenemos no podemos llegar con tranquilidad a las elecciones a la primera vuelta", indicó.



Entre tanto, 'Fico' Gutiérrez, del Equipo por Colombia, comentó que "se tiene que aclarar todo, quien no viene (Gustavo Petro)dice que no hay garantías electorales, pero los votos le aparecieron a él. Casi 500 mil votos. Lo que quiero esperar es a que se de el reconteo de votos que ya han anunciado desde la Registraduría y que exista claridad absoluta".

Lea también: María Fernanda Cabal habla sobre Petro, Duque y su triunfo en las legislativas



Con relación a las labores que ha desarrollado el registrador nacional Alexander Vega en cuanto a garantizar la legitimidad de las elecciones, Betancourt, Gómez y Fajardo mencionaron que el funcionario no ha cumplido y que, por ende, debería dejar el cargo.



"El registrador tiene que renunciar, no es el árbitro que nos da garantía a nosotros para poder participar de manera transparente en las elecciones. Las cortes deben escoger una persona, que la tienen que buscar con lupa para que nos den garantías", indicó Fajardo.



A su turno, Gómez recalcó que "la dignidad del cargo público no es solo para andar con escoltas. Cuando uno se va de jeta y se rompe los dientes tiene que renunciar, alguien tiene que renunciar aquí".



Mientras que Betancourt cuestionó lo que pasaría si renunciara Vega, puesto que, según dijo, no se garantizaría una solución en el momento. "Evidentemente puede darse que el reconteo muestre fallas protuberantes que se deban a la organización del Registrador y tendría que renunciar... ¿pero cuáles son las garantías de un cambio de registrador a medio camino en medio de las elecciones...?", precisó.