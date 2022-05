Se cierran las urnas en Colombia: inicia conteo de votos de las elecciones presidenciales

La jornada de elecciones presidenciales en Colombia culminó a las 4:00 p.m., cuando se dejaron de recibir votos por el cierre de las urnas en todo el territorio nacional y se inició el conteo de sufragios para saber quién será el nuevo Presidente de Colombia o si la decisión se conocerá en segunda vuelta.



Cabe destacar que, según el censo electoral, en esta jornada 39.002.239 colombianos estaban habilitados para cumplir esta cita con la democracia. De esta cifra, 38.029.475 corresponden a connacionales que viven en Colombia y 972.754 que estaban inscritos en los puestos de votación que el país tiene en el exterior.



Según explicó el Gobierno Nacional, durante la jornada se trasladaron 31 puestos de votación, como consecuencia de la emergencia invernal y otros riesgos no relacionados con el orden público, los cuales se realizaron con el acompañamiento de la Registraduría y la Fuerza Pública.



Entre los puestos que se tuvieron que mover se destacan dos en Cundinamarca: Venecia y Zipaquirá, uno en Norte de Santander, otro en Bolívar, dos en el Atlántico, uno en Arauca, los cuales se suman a Maní, Casanare; y Tumaco, Mosquera y Córdoba, en el departamento de Nariño.



Aunque en materia de orden público no se presentaron mayores inconvenientes, el ministro de Defensa, Diego Molano, informó que solo se presentaron tres hechos aislados a las elecciones, con artefactos explosivos, que dejaron al soldado Luis Felipe Hernández herido, en un atentado en área rural de San José del Guaviare.



Los otros dos hechos se presentaron en la verdea La Catalina, de San José del Guaviare; y en la vereda Sardinata, en Cartagena del Chairá, los cuales, según el ministro, iban dirigidos contra la Fuerza Pública sin tener mayor afectación.



Con relación a presuntas irregularidades o delitos electorales, la ciudadanía y las autoridades reportaron 584 denuncias de posibles irregularidades recibidas en la plataforma Uriel. Al respecto, el ministro del Interior, Daniel Palacios, explicó que 506 de los reportes fueron en territorio colombiano, 8 más en España, otras 6 en Estados Unidos, 4 en Canadá y las restantes en otros puestos de votación en el exterior.



Bogotá fue la zona donde más se han recibieron denuncias, con 112 casos, seguido de Antioquia (101), Valle del Cauca (51), Risaralda (26) y Santander (25). Del total de quejas, 98 han sido por constreñimiento al sufragante, 81 por intervención en política, 50 por vigilancia al proceso electoral y 49 por corrupción al sufragante.



"Cada una de estas denuncias ya han sido trasladadas a la Fiscalía General, a la Procuraduría, a la Registraduría, a la Policía y al Consejo Nacional Electoral, para que se adelanten las investigaciones correspondientes", indicó Palacios.

La Procuraduría General, por su parte, registró 39 denuncias de Bogotá, Casanare, Antioquia, Córdoba, La Guajira, Risaralda, Valle del Cauca, Atlántico, Boyacá, Caldas, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Sucre y desde Estados Unidos. Las principales motivaciones de las quejas de la ciudadanía están relacionadas con presunta intervención en política, coacción al elector y problemas para ejercer el voto.



La MOE, en su informe con corte al mediodía, había recibido 119 reportes sobre irregularidades y delitos electorales en 48 municipios, correspondientes a 22 departamentos y Bogotá.



Entre las principales denuncias se reportan las irregularidades que afectan la libertad del voto, donde la ciudadanía ha reportado 28 casos en nueve departamentos. La mayoría de estos son en Valle del Cauca, Bogotá, y en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Caldas, Norte de Santander y Sucre.



Sobre la compra de votos se recibieron 17 reportes a través de la entrega directa de dinero en efectivo y movilización de personas votantes hacia los puestos de votación; mientras que se presentaron 13 casos de presiones de empresas privadas para votar por una determinada candidatura.



También se registraron 15 reportes de los testigos electorales que manifestaron tener problemas en el proceso de acreditación, por lo cual tuvieron inconvenientes para ingresar a los puestos de votación, en Guarne, Medellín y Remedios Yondó, en Antioquia, así como en Cali y Bogotá.



Frente al tema de la publicidad, la MOE registró un total de 26 irregularidades relativa con la propaganda electoral, principalmente en Barrancabermeja, Santander; Medellín, Bello y Peñol, en Antioquia; Bogotá; Leticia, Amazonas; Valledupar, Cesar; Villavicencio, Meta y Manizales, Cald

Jornada electoral en Cali

En el caso Cali, habían habilitadas 4.495 mesas de votación para que participaran 1'791.633 personas.



De esa cifra, 973.547 eran mujeres y 818.886, hombres. No obstante, 16.000 ciudadanos, según la Registraduría, no podían votar porque no reclamaron su cédula a tiempo y estos documentos quedaron bajo custodia de la Registraduría durante la jornada electoral.



Uno de los puntos de votación más importantes de la capital vallecaucana era el Centro Administrativo Municipal, donde habían 39 mesas de votación. Este domingo, desde temprano los caleños madrugaron a hacer fila en ese punto, donde 15.123 personas podían ejercer su derecho al voto. Asimismo, de esta cifra 8.143 personas eran hombres y 6.980 mujeres.



En el transcurso de la jornada en la capital del Valle se reportó una masiva afluencia de votantes, de hecho, el alcalde Jorge Iván Ospina aseguró que, hacia 2:30 p.m., en la ciudad se había superado la cifra de 776.371 votantes que fue el número reportado en Cali en las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo.



Con relación a la jornada electoral en Cali, el Personero Municipal, Harold Cortés, informó que 60 funcionarios de la entidad estuvieron distribuidos en diferentes puestos de votación. Esto, con el fin de "recibir las quejas y, de ser necesario, trasladarlas a los órganos de seguridad por presuntos delitos electorales".



En el caso del Valle del Cauca, un total de 3.675.242 ciudadanos estaban habilitados para votar en las presidenciales. De acuerdo con la Registraduría, de los vallecaucanos que pueden sufragar, 1.953.899 son mujeres y 1.721.343 son hombres, quienes podrán ejercer este derecho en 9639 mesas, distribuidas en 1082 puestos de votación.