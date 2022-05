Expulsan a testigo electoral que portaba calendarios de Gustavo Petro en Medellín

Sobre las 10:30 a.m. de este domingo 29 de mayo, ciudadanos reportaron que a un hombre de gorra roja se le había caído, en un puesto de votación, una carpeta llena con tarjetones ya marcados con votos para el candidato Gustavo Petro. Esto ocasionó la indignación de las personas presentes en el Colegio Marymount de Medellín ubicado en El Poblado, donde ocurrieron los hechos.



Los ciudadanos que estaban ejerciendo su derecho al voto en la institución, gritaron en repetidas ocasiones “fuera, fuera”, para que las autoridades sacaran al hombre del recinto. Algo que en efecto sucedió.



Aunque varios de los testigos relataron que se trataba de tarjetones, el personero William Yeffer Vivas indicó que en realidad se trataba de tarjetones pedagógicos difíciles de confundir con los originales y que el hombre estaba registrado como testigo de votación.



La policía tuvo que intervenir, no solo para verificar la identidad de esta persona, sino para evitar que fuera linchado por varios de los presentes.



“Llamamos a la Policía y verificamos que tenía propaganda electoral que es prohibida en los puestos de votación, se le conmina a abandonar el lugar en compañía de la Personería y la Policía”, añadió el personero, quien agregó que posiblemente a esta persona le impongan un comparendo además de que el caso pasa a conocimiento de la Fiscalía para que inicie pesquisas para verificar si cometió un delito electoral.



Testigos dijeron así mismo que el sujeto estaba acompañado por la secretaria de Gobierno de Medellín, Camila Villamizar, pero Vivas no lo confirmó. “Si así hubiera sido, los funcionarios de la Personería que estaban en el sitio me lo hubieran relatado”, afirmó el funcionario.



Sobre este tema, la Policía se pronunció y afirmó que lo que llevaba el hombre en la carpeta eran dos calendarios de una campaña política, sin especificar a cuál de los candidatos hacían referencia.



“Se tomó contacto con la mesa de justicia, quienes dispusieron la expulsión del recinto del testigo electoral. Acción dispuesta por el registrador delegado y personería”, culminó la Policía en su comunicado, al referirse sobre el proceso que se siguió para sacar al hombre de gorra roja del colegio Marymount.



En la información suministrada por las autoridades, queda en evidencia que el hombre cumplía la función de testigo electoral. Según datos entregados por la Registraduría Nacional, 124.985 testigos electorales fueron postulados en todo el país.



También en la Universidad Eafit un hecho suscitó el descontento de quienes se acercaban a votar hacia las 9:00 a.m. De acuerdo con Vivas, una jurado electoral estaba vestida con una prenda camiseta estampada con una frase de una campaña política.



Y aunque el Personero se negó a especificar de cuál candidato se refería, este diario constató que era alusiva a Petro. “Se le pidió que se pusiera otra prenda, y luego, ante las quejas, se le recomendó retirarse”, puntualizó Vivas.



El líder del Ministerio Público también explicó que la ciudadanía ha reportado molestias como el llegar a votar y encontrarse con que su documento no aparece inscrito en el sitio donde siempre han sufragado.



Por otro lado, el ministro de Defensa, Diego Molano, reportó dos personas capturadas por casos relacionados con el delito electoral, estos hechos se presentaron en los departamentos de Nariño y Cauca.



"Un parte de tranquilidad a todos los colombianos, se ha venido ejerciendo esta jornada sin ninguna alteración significativa del orden público", indicó Molano.