El voto no será invalidado si jurado de votación no firma el tarjetón electoral: MOE

Ante las diversas inquietudes que tienen los colombianos respecto a la firma de los jurados de votación en el tarjetón electoral, las autoridades encargadas han manifestado que es importante que los sufragantes estén pendientes de que se cumpla el procedimiento.

OJO: Esta es la tarjeta electoral.

Por la parte de atrás por favor ANTES de votar verifique que esté ya escrito el número de mesa y la firma del jurado.

Si no es así, pida que lo hagan y SÓLO después vote.

Gracias 🙏

¡¡Cuidemos cada voto!! pic.twitter.com/jXNhgIgsA5 — Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) May 26, 2022



De acuerdo con la Misión de Observación Electoral, MOE, este instructivo dado a los jurados debe cumplirse, pues estos deben firmar cada tarjeta electoral y anotar el número de la mesa, para llevar un control de las mismas.



Además, indicó que al momento de realizar el conteo de los votos los jurados deberán verificar que los tarjetones estén firmados.



Sin embargo, la MOE aclaró que, en caso de no estar firmados las tarjetas electorales no significará que el voto sea nulo, pues los jurados se aseguran al final de la jornada que el número de votantes y el número de votos sean iguales.



Por su parte, Carlos Leyva, asesor de la Registraduría Nacional, le contó a Blu Radio que "si el jurado de votación en alguna circunstancia omite firmar esa tarjeta y se la da al elector, también le hemos dicho al elector que esté pendiente de eso".



De igual forma, recalcó que "si se introduce esa tarjeta electoral de forma inadvertida en una urna sin la firma del jurado, no significa que se invalide, porque al final el jurado de votación tiene que hacer un recuento de los votos que encuentra en la urna y debe contrastarlos con el registro general de votantes”.