Reportan tres explosiones en Guaviare y Caquetá en medio de la jornada electoral

El ministro de Defensa, Diego Molano, informó que en la mañana de este domingo de elecciones presidenciales se han reportado tres explosiones en los departamentos de Caquetá y Guaviare.



Dos de los hechos violentos se presentaron en la vereda La Catalina, en San José del Guaviare, y en El Retorno, área rural del mismo municipio. Este último hecho sí tuvo afectaciones con esquirlas a un soldado. El tercer caso se presentó en Cartagena del Chairá, en Caquetá.



Desde el Puesto de Mando Unificado, el Ministro aseguró que estos eventos no afectan la jornada electoral. Estos hechos "iban dirigidos especialmente contra la tropa de la Fuerza Pública, pero no tienen afectaciones sobre la jornada electoral".



Asimismo, Molano atribuyó estos hechos a las disidencias de las Farc, presuntamente por la muerte de 'Gentil Duarte'.

Primer reporte de orden público desde Puesto de Mando Unificado:



✔️San José del Guaviare: 2 artefactos explosivos, soldado profesional herido José Ortega

✔️Cartagena del Chairá: 1 artefacto explosivo



Estos eventos no afectan la jornada electoral. #PlanDemocracia2022 pic.twitter.com/leJFZvcxNw — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) May 29, 2022



No obstante, el Ministro afirmó que estos sucesos violentos no guardan relación con la jornada electoral y en el resto del país, hasta ahora, no hay denuncias de hechos que perturben la seguridad.