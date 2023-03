Rusia se concentra en capturar Bajmut para proseguir ofensiva en Ucrania

Rusia se comprometió este martes a tomar la ciudad de Bajmut, escenario de meses de feroces combates, para poder seguir avanzando en su ofensiva en el este de Ucrania.



Los rusos llevan desde el verano tratando de tomar esta ciudad, arrasada en buena medida y escenario de la batalla más sangrienta en lo que va de invasión. Ambas partes han reconocido elevadas pérdidas humanas, sin dar cifras.



Por su parte, Ucrania ha prometido que seguirá defendiendo la ciudad, uno de sus soldados en la zona dijo a AFP que la caída es inevitable y que algunas unidades habían empezado a retirarse.



“Esta ciudad es un importante centro de defensa para las tropas ucranianas en el Donbás. Capturarla permitirá nuevas operaciones ofensivas, adentrándonos en las líneas de defensa de las fuerzas armadas de Ucrania", dijo el ministro ruso de Defensa, Seguéi Shoigú, durante un encuentro televisado con responsables militares.



En las últimas semanas, los rusos, encabezados por el grupo paramilitar Wagner, avanzaron poco a poco y parecen controlar ya los accesos a la ciudad por el norte, el este y el sur.



La noche del lunes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo haber pedido al Estado Mayor "encontrar las fuerzas apropiadas" para seguir defendiendo Bajmut. Y el consejero de la presidencia Mijailo Podoliak afirmó que en el ejército ucraniano hay "consenso" sobre "la necesidad de seguir defendiendo la ciudad y agotando a las fuerzas enemigas".



Pero fuera de Bajmut, algunos soldados ucranianos dijeron que Kiev está perdiendo el control. "Bajmut caerá", dijo a AFP un agotado soldado en la ciudad de Chasiv Yar, a 10 km al oeste de la línea de combate. Según él, algunas unidades ucranianas han empezado a retirarse "en pequeños grupos".



Según Kiev, en Bajmut quedan actualmente menos de 4.000 civiles, frente a los más de 70.000 habitantes que tenía antes de la intervención militar rusa. Para robustecer a las fuerzas de Kiev, Polonia anunció que enviará esta misma semana 10 tanques Leopard.



Video de ejecución se volvió viral

Ucrania también afirmó este martes haber identificado a un soldado cuya ejecución se hizo viral en un video ampliamente compartido en redes sociales. Kiev pidió por ello una investigación de la Corte Penal Internacional.



En la grabación se ve lo que aparenta ser un soldado prisionero de pie en una trinchera, fumando un cigarrillo, y abatido con una ráfaga de arma automática tras decir "Gloria a Ucrania".



"Según datos preliminares, el fallecido es un soldado de la 30ª brigada mecanizada, Tymofii Mikolaiovich Shadura", indicó el ejército ucraniano este martes en Telegram. El militar había desaparecido el 3 de febrero, mientras participaba en los combates en torno a la ciudad de Bajmut, explicaron las fuerzas armadas.



AFP no pudo verificar de forma independiente dónde ni cuándo se grabaron esas imágenes, ni tampoco si mostraban, como afirman los responsables ucranianos, a un prisionero de guerra ucraniano.



El lunes, Zelenski afirmó que el video recoge la "brutal matanza" de un soldado ucraniano a manos de las fuerzas rusas. "Encontraremos a los asesinos", añadió. El presidente recibirá el miércoles en Kiev al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien este martes llegó a Polonia, indicó su portavoz.



-Bielorrusia detiene a presuntos saboteadores

En Bielorrusia, el único aliado europeo de Moscú, el presidente Alexander Lukashenko informó de la detención en su país de más de 20 personas, en relación con el presunto sabotaje de un avión militar ruso el mes pasado cerca de Minsk.



El principal sospechoso, presentado como un ruso-ucraniano que trabajaba para los servicios especiales de Kiev, y "más de 20 de sus cómplices que se encontraban en territorio bielorruso" fueron detenidos hasta la fecha, declaró Lukashenko, citado por la agencia estatal Belta.



A fines de febrero, la oposición bielorrusa en el exilio afirmó que un avión militar ruso había sido destruido en el aeródromo de Machulishchy, cerca de Minsk. La prensa indicó que se trataba de un avión de vigilancia A-50.



El Kremlin no quiso comentar el incidente, pero Lukashenko reconoció este martes que un avión A-50 del ejército ruso había sido atacado.



Bielorrusia no participa directamente en la ofensiva rusa en Ucrania, pero prestó su territorio para el asalto inicial hace un año.