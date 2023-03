Partidos Liberal, La U y Conservador tendrían lista su propuesta de reforma a la salud

El trámite a la reforma a la salud tal y como lo presentó hace un par de semanas el Gobierno sigue en "veremos", esto porque se han presentado varias contrarreformas buscando que al proyecto se le realicen cambios que, para algunos sectores políticos y de la sociedad, son necesarios.



Según se conoció, la contrarreforma que prepararon juntos los Partidos Liberal, La U y Conservador ya estaría lista para presentarse. Y, aunque aún no han revelado el texto oficial de su propuesta, se ha indicado que esta plantea que las EPS se mantengan, pero que no manejen recursos.



Aunque no se conoce con exactitud qué día presentarán su contrarreforma, Semana reveló que este martes la bancada del Partido de la U se reunirá con el ministro de Hacienda, Jose Antonio Ocampo, para luego tener un encuentro con el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, con quien los conservadores se reunieron este lunes.



Lea además: Mantener las EPS y la atención primaria: detalles de las contrarreformas a la salud



Con relación a la contrarreforma, se ha conocido que esta tiene 40 artículos que serán discutidos en una mesa de trabajo en la que se espera que haya un debate que permita destrabar el análisis y la votación del polémico proyecto en el Congreso de la República.



Luego de que el mismo presidente Gustavo Petro anunció que liberales, de la U y conservadores iban a presentarle sus propuestas frente a la reforma realizada por la ministra de Salud, Carolina Corcho, los líderes de los tres partidos coincidieron en que la iniciativa, tal como la radicó el Gobierno, tendría vicios de trámite, puesto que desde la Casa de Nariño se insiste en que es una ley ordinaria y no estatutaria.



Pero, ¿qué ideas diferentes tienen esto tres partidos frente a la reforma del Gobierno? En general, los conservadores sí están de acuerdo en mantener el fortalecimiento de la atención primaria en salud, buscando la equidad en el acceso y en la atención en las zonas más apartadas del país.

Pero rechazan la estatización y la burocratización del sistema de salud que, consideran, plantea el articulado propuesto por la ministra del sector, Carolina Corcho.



En coincidencia no solo con los liberales y la U sino con la contrarreforma que presentó Cambio Radical, insisten en que a los colombianos se les mantenga el derecho a la libre escogencia del usuario como sujeto fundamental de esta iniciativa.



Lea también: "Actuaron correctamente": Petro cuestionó llamado de Procuraduría por actuación de ministros en Caquetá



En el caso de la U, hace un par de días el representante a la Cámara Víctor Manuel Salcedo precisó que "desde el Partido de la U hemos establecido que nos identificamos con el Gobierno en fortalecer la atención primaria en salud y acabar con la posición dominante de las EPS en el manejo de los recursos públicos y con la integración vertical".



En ese sentido, los liberales plantearon que "el partido está presto a que se construya una reforma de manera conjunta, que sea fruto de un amplio debate entre el Gobierno y otros partidos, que compartimos la necesidad de hacerle cambios al sistema de salud y mejorarlo, que hemos encontrado ideas muy útiles en el proyecto Petro, y que confiamos en que esta pueda ser una iniciativa que respete y valore ideas distintas a las de la ministra Carolina Corcho, de quien solo conocemos su intemperancia”, expresó el expresidente César Gaviria, líder de este partido.