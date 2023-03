"Actuaron correctamente": Petro cuestionó llamado de Procuraduría por actuación de ministros en Caquetá

El presidente de la República, Gustavo Petro, destacó la forma en la que actuaron los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y del Interior, Alfonso Prada, frente a los hechos ocurridos la semana anterior en medio de la protesta en San Vicente del Caguán, Caquetá.



“Este gobierno respeta el DIH, otras políticas de seguridad basadas en la sangre del pasado no son las nuestras. Nosotros dialogamos con la sociedad para proteger la vida. Desde las oficinas de Bogotá es fácil ordenar la muerte. Nuestros ministros y militares actuaron correctamente”.



Estas fueron las palabras que escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter, luego de que la Procuraduría anunciara la apertura de indagación preliminar a ambos funcionarios, por la presunta omisión en el secuestro de 78 policías y seis civiles a manos de un grupo de campesinos.



“Hace unos años una operación militar a través del bombardeo mató civiles en el Putumayo. ¿Que es lo que quieren hoy algunos entes públicos?: Que el ejército entrara disparando a una manifestación de 7.000 campesinos del Guaviare, la Macarena, el Putumayo y Caquetá”, resaltó.



El ente de control busca "establecer los comportamientos que por acción u omisión podrían haber desplegado los mencionados funcionarios y que podrían constituir falta disciplinaria", al tiempo que sostuvo que, durante los enfrentamientos, algunos miembros de la Fuerza Pública solicitaron respaldo en diversas comunicaciones radiales, pero este no fue brindado y eso facilitó la retención.



El organismo de control determinó practicar inspección disciplinaria a los ministerios de Interior y de defensa para obtener copia de los documentos y órdenes impartidas con relación a la situación de orden público que se presentó en el Caquetá.



El ministro del Interior, Alfonso Prada, ya había informado que desde el Gobierno Nacional se acatarían las decisiones de la Procuraduría, he insistió en que el ejecutivo sí actuó oportunamente para evitar una situación más complicada.



“Dice que va a evaluar si actuamos o no actuamos, si llegamos o no a tiempo. Mi respeto para ella y para que haga la indagación, que responderemos oportunamente”, expresó Prada en declaraciones a medios en la mañana de este lunes.