No paran las reacciones ante el anuncio del presidente Gustavo Petro de la suspensión del cese bilateral al fuego con el Clan del Golfo, una de ellas la del presidente del Congreso, Roy Barreras, quien fue enfático en que esa decisión debería aplicarse con los demás grupos armados con los que se había llegado a dicho acuerdo.



Barreras, a través de su cuenta de Twitter, recalcó que el cese bilateral al fuego anunciado por el mismo Presidente el pasado 31 de diciembre solo ha sido cumplido por el Gobierno Nacional, puesto que, según aseguró, este "no ha sido correspondido" por los diferentes grupos con los que supuestamente había comenzado a regir el acuerdo desde el 1 de enero y estaba contemplado a llegar hasta el 30 de junio.



Lea además: Petro suspendió cese bilateral con el Clan del Golfo y ordenó reactivar operaciones militares



​"Los ceses de fuego que con generosidad planteó el Presidente en aras de la Paz Total no han sido correspondidos por los diferentes grupos", dijo Barreras, quien aprovechó para enfatizar el porqué manifiesta que el ELN y las disidencias de las Farc también han incumplido el cese bilateral fuego.



​Con relación al ELN, el Presidente del Senado detalló que este grupo armado "no ha aceptado aún el cese y sigue ejerciendo la violencia que mata seres humanos". En cuanto a las disidencias de las Farc, Barreras manifestó que los miembros de esta organización "siguen matando en el sur y as disidencias atacan a los reincorporados en Mesetas Meta y ya lo hicieron en Caquetá, Putumayo y Cauca y siguen extorsionando y ejerciendo violencia en Arauca, Casanare y otros lugares".



…las disidencias atacan a los reincorporados en Mesetas Meta y ya lo hicieron en Caquetá, Putumayo y Cauca y siguen extorsionando y ejerciendo violencia en Arauca, Casanare y otros lugares. En ese contexto no tiene sentido mantener decretos de cese al fuego del 31 de Diciembre. — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 20, 2023



​Tras asegurar que considera que lo mejor es que se suspenda por completo el decreto que plantea el cese bilateral con estos grupos, el Senador vallecaucano insistió en que sí se puede seguir realizando los diálogos de paz con estas organizaciones, pero sin frenar las acciones militares en su contra.



"Pueden mantenerse mesas de dialogo con ELN, disidencias y desertores entrampados derogando esos decretos que al ser incumplidos por los beneficiados sólo tienen como efecto un freno en operaciones militares", precisó Barreras.