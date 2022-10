Representantes a la Cámara radican proyecto en favor de la Primera Línea

Un grupo de representantes a la Cámara por el Pacto Histórico radicó ayer un proyecto de ley con el cual se espera lograr que los miembros de la llamada Primera Línea que están detenidos salgan de la cárcel.



Para ello, según el articulado, al presidente Gustavo Petro le sería entregada la facultad de otorgar la figura del indulto o la amnistía a los jóvenes que están privados de la libertad por hechos relacionados con la protesta social que tuvo lugar en el 2021.



Le puede interesar: "No puedo seguir hundiéndome": Gustavo Bolívar anunció que renunciará al Senado



La presentación de la iniciativa tuvo lugar después de que el fin de semana el Gobierno anunciara el retiro de un artículo de la reforma a la Ley de Orden Público que tenía ese mismo objetivo.



El senador Alirio Uribe, uno de los ponentes de la mencionada reforma, conocida como la ley de ‘paz total’ y quien lideró la radicación de la nueva iniciativa, recordó que “hay una cantidad de jóvenes que participaron en las protestas que están privados de la libertad, unos en centros de reclusión, otros a nivel domiciliario, y que han alegado que han sido objeto de cargos demasiado exorbitantes y que ellos no cometieron los hechos que se les han imputado, por eso radicamos una ley autónoma por fuera de la ‘paz total’”.



Le puede interesar: Juez asegura que le ofrecieron millonario soborno para aplazar audiencia contra Rodolfo



En ese sentido, el articulado del nuevo proyecto se alude a quienes hayan protagonizado delitos contra la seguridad pública, los servidores públicos y el régimen constitucional y legal, en el marco de la protesta social.



De igual forma, se precisa que el indulto o la amnistía se solicitará directamente por parte del detenido o a través de su abogado.

Otro de los autores de la iniciativa parlamentaria es el representante José Alberto Tejada, reconocido por su cercanía con los miembros de la Primera Línea que lideraron el estallido social en la capital del Valle del Cauca.

Enfrentamiento

En las redes sociales quedaron evidencias tensiones entre funcionarios del Gobierno Nacional y la bancada parlamentaria del Pacto Histórico.

La ministra de Agricultura, Cecilia López, aseguró que “un día (congresistas de la coalición oficialista) me sacaron la piedra y les dije: ‘Lo que va a pasar si ustedes siguen con esto es que nos va a tumbar es la izquierda, no la derecha, lo cual es inaudito’.



Le puede interesar: Presidente Petro anunció cambios en la reforma tributaria, no incluirá impuesto a las pensiones



Y entrevista con Blu Radio agregó: “Créame que a veces sí quisiera ver al Pacto Histórico entendiendo que ya no están en la oposición y que son parte del Gobierno”.



Como respuesta, el presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró en su cuenta de Twitter: “Querida ministra Cecilia López, NO NOS VA A TUMBAR NADIE. Insisto en inconveniencia de declaraciones que generan incertidumbres. Tal vez la desconexión entre algunos de sus funcionarios y la bancada del Pacto le hace pensar eso”.



El pasado lunes, el congresista también se había referido a distintas declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez: “La preocupante situación económica global debe afrontarse con prudencia. Ningún funcionario, ningún ministro, ningún consejero, debe generar incertidumbre con sus declaraciones, sino certezas, pues esto solo genera miedo y fuga de capitales”.