Juez asegura que le ofrecieron millonario soborno para aplazar audiencia contra Rodolfo Hernández

Rubén Fernando Morales, quien era el titular del juzgado segundo laboral de Bucaramanga, aseguró que fue víctima de una persecución, todo porque no aceptó un millonario soborno para aplazar la audiencia del excandidato presidencial Rodolfo Hernández.



Según Morales, fue presionado para dilatar el proceso de Rodolfo Hernández, en el que sería condenado a pagar unos $170 millones por despedir sin justificación a un vigilante que trabajaba para una de sus empresas.



"Me ofrecieron $500 millones de entrada. Para que aplazara la diligencia, tengo las pruebas. El segundo me invitó a Trillos, ahí me ofrecieron 1.000 (millones) para que suspendiera la diligencia porque políticamente era terrible para el sistema", señaló el exfuncionario.



Sin embargo, la historia no terminó, pues según Rubén Morales, luego de que no recibiera los dineros ni favoreciera a Rodolfo Hernández, fue víctima de acoso laboral.



Hasta el momento, el Tribunal Superior de Bucaramanga no se ha referido, sobre este presunto caso de acoso laboral.



Por último, el abogado Morales precisó que como tiene el material probatorio para denunciar los sobornos, tomó la decisión de renunciar. Esto para dejar en evidencia las influencias políticas que están afectando las decisiones de las justicia en Bucaramanga.