Presidente Petro anunció cambios en la reforma tributaria, no incluirá impuesto a las pensiones

En respuesta a los reparos que desde diferentes sectores se habían hecho sobre ese tema, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de una reunión con miembros de la bancada de Gobierno, anunció la decisión de retirar de la reforma tributaria el impuesto a las pensiones de más de 10 millones de pesos.



Petro manifestó, sin embargo, que se mantiene la disposición que establece que no son deducibles del impuesto de renta las regalías que pagan las empresas del sector minero energético.



“Hemos modificado dos aspectos de los hasta ahora debatido por la Comisiones conjuntas Terceras del Congreso de la República, tanto Senado como Cámara. Un aspecto, no vamos a presentar un impuesto a las pensiones”, expresó el mandatario en una declaración desde el Palacio de Nariño.



Y el presidente agregó: “Segundo aspecto, modificamos la tributación del sector de hidrocarburos que trabaja con bienes públicos de propiedad de la Nación, el petróleo y el carbón, en el siguiente sentido: se mantiene el que las regalías en todo el sector minero que paga regalías, no sean deducibles del impuesto de renta”.



El presidente Petro explicó por qué las regalías no pueden ser deducibles del impuesto de renta como lo pretendían algunos sectores.



Junto a la bancada de gobierno y del equipo de @MinHacienda hemos acordado NO gravar las pensiones en la reforma tributaria y modificar la tributación en petróleo y carbón. Esta reforma no afecta a la mayoría de colombianos, el recaudo será a los mayores ingresos. pic.twitter.com/82VIpipm3U — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 25, 2022

“Los bienes del subsuelo de la Nación desde la Constitución de 1986 son propiedad de la Nación, pública, del pueblo colombiano, y en esa medida la nación cuando concede su explotación económica por un nivel particular tiene el derecho a una regalías y por tanto estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen esa concesión y no son entonces deducibles de su impuesto de renta”, afirmó Petro.



Pero explicó que la sobretasa que se impondrá a las empresas del sector minero energético dependerá de la situación internacional: “La sobretasa al impuesto para el sector petrolero y el carbonero dependerán del precio internacional del petróleo y del carbón. Entre más bajos sea el precio internacional, no habrá sobretasa”.



La reforma será debatida la próxima semana por las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, el presidente reiteró que el valor de la tributaria no bajará de $20 billones, hasta el momento está en $21,9 billones.



“Su filosofía central consiste en dos aspectos. Uno aumentar la capacidad de pago del país, su capacidad para pagar sus compromisos internacionales que crecieron lamentablemente de una manera muy alta en los últimos años y dos para aumentar la justicia social en Colombia”, afirmó Petro.