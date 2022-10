"No puedo seguir hundiéndome": Gustavo Bolívar anunció que renunciará al Senado 

Uno de los principales alfiles del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República, senador Gustavo Bolívar, anunció que próximamente estará anunciando su renuncia al cargo de legislador para volver a su actividad profesional de siempre.

Bolívar, quien antes de llegar al Congreso se dedicaba a escribir novelas y hacer guiones, le dijo a Semana que “quisiera dejar aprobada la reforma tributaria y los proyectos grandes que entran por mi comisión. El presupuesto salió bien y el otro es el de regalías que lo presentamos. Después, el Plan Nacional de Desarrollo. Así que después de dejar esas cosas hechas, pienso apartarme, dar un paso al costado porque no puedo seguir hundiéndome, porque es el patrimonio de toda la familia”.



Bolívar, quien ha sido clave para el trámite de la reforma tributaria del gobierno, como también para defender la reforma política que ya pasó a su tercer debate a la Cámara, sostuvo que por ahora no tiene fecha para su retiro, pero el mismo de acuerdo a sus compromisos legislativos sólo se daría hasta mayo del próximo año.



Estimó que “no me siento cómodo porque tengo que volver a mi vida anterior muy pronto. Tengo un hueco fiscal enorme y no puedo llegar a un punto de esos. Si yo fuera corrupto, pues aquí en la presidencia de la Comisión Tercera haría billete porque aquí hay lobby y cosas impresionantes que antes cobraban. Yo llegué a cambiar eso, a defender posiciones. Que los que tengan más, que paguen más impuestos”.



Finalmente sostuvo que no descarta que cuando solucione sus temas económicos vuelva a la política más adelante, “tengo algunas deudas con la Dian, acabo de hacer una declaración de renta de más de mil millones”. Bolívar además viene escribiendo un libro “muy revelador sobre la política en Colombia. Les puedo decir que las series que hemos visto de escándalos como ‘House of Cards’ o el ‘Mecanismo’ quedarán como aprendices”.