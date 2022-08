Reparación, la principal tarea de la nueva Directora de la Unidad de Víctimas

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, posesionó a la directora de la Unidad Administrativa de Atención y Reparación de las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, en presencia de su comunidad indígena.



Durante el acto de posesión, en la Casa de Nariño, el mandatario colombiano le solicitó continuar trabajando en la paz y en la reparación de las víctimas, asegurando que aún no han sido reparadas, además reiteró que los colombianos están confiados en que actual Gobierno hará un cambio.



“Yo estoy hablando de un cambio, el electorado está hablando de un cambio, la sociedad en realidad quiere un cambio, no solamente es un problema de deseos y de querer, es un problema de necesidad, un imperativo categórico”, expresó Petro.



El jefe de Estado reiteró: “A Patricia le corresponde asumir esa responsabilidad que otros no supieron asumir y sacarla adelante con nuestra ayuda. Es la fuerza comunitaria, de la comunidad, la sociedad que nos puede permitir la magnitud de los cambios en Colombia. El mundo está mirando si somos capaces de indemnizar a las víctimas”.



El presidente fue reiterativo en asegurar que a las víctimas no se les ha cumplido como corresponde.



“Duraríamos casi un siglo en reparar las víctimas, no ha existido la voluntad política de hacerlo. Y básicamente porque tiene que ver con la restitución de las tierras, porque al final este conflicto y la violencia permanente tienen que ver con la tierra y eso no se ha resuelto. Se mantiene una mentalidad feudal, arcaica y sanguinaria”, explicó Petro durante la posesión.



Por su parte, la directora expresó su compromiso con las víctimas que no han sido reparadas y no han recibido ayudas, particularmente con quienes aún habitan en territorios donde persiste el conflicto armado.



“El Comité de seguimiento y monitoreo a la ley de víctimas y a las leyes y decretos étnicos de víctimas han evidenciado el déficit del cumplimiento y el acceso de los derechos de las víctimas, pero también de las diferentes instituciones que atienden la situación de las víctimas. El conflicto armado en muchos territorios ha incrementado”, explicó Tobón.



La directora además aseguró que su principal interés es cumplirle a todas las víctimas, con especial énfasis de las comunidades especiales.



“Una de las metas grandes de esta Unidad es cumplir con los indicadores de derechos y accesos a derechos de las víctimas, para eso la Unidad requiere articular a muchas entidades del Estado para el cumplimiento de esas garantías, son muchos territorios en donde aún no acceden a esos derechos”, explicó Tobón.



Finalmente, La funcionaria explicó: “Es necesario poder liderar esa articulación, pero también dar cuenta en qué y cómo se ha gastado el recurso público frente a la atención de víctimas, qué ha ocurrido con los derechos de las víctimas de este país. El incumplimiento es muchísimo, el acceso a las indemnizaciones, la reparación colectiva es irrisoria”.



Antes de la posesión, Tobón recibió una posesión espiritual por parte de su comunidad en el Salón Gobelinos de Palacio de Nariño.