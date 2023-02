Reforma a la salud sigue generando polémica, incluso en el interior del Gobierno Nacional

Una aclaración del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, sobre el origen del documento que se conoció en las últimas horas con sus reparos al proyecto de reforma a la salud, llevó al presidente Gustavo Petro a no solo pronunciarse nuevamente sobre el proyecto, sino también a emitir una nueva crítica contra los medios de comunicación.



En su cuenta de Twitter, Gaviria manifestó que el documento, que se hizo público en las últimas horas, en el que hace críticas al proyecto de reforma a la salud que prepara el Gobierno, lo escribió días antes del Consejo de ministros que se llevó a cabo en Villa de Leyva, Boyacá, el pasado fin de semana, y que el documento fue socializado y discutido ampliamente por todo el gabinete.



Gaviria, sin embargo, no puso en duda ni la autenticidad del documento ni su actualidad en relación con el debate a la reforma a la salud. Solo aclaró que ha planteado abiertamente sus diferencias con la reforma a la salud a sus compañeros de gabinete.



“Creo en la deliberación y en la posibilidad de lograr consensos para construir las reformas que el país necesita”, dijo Gaviria en un segundo Tweet.

El presidente Petro, sin embargo, uso la aclaración de Gaviria para manifestarse nuevamente contra los medios de comunicación. Según dijo, al haber difundido los reparos que el actual ministro de Educación realizó a la reforma, la prensa "busca sabotear el proyecto".



“¿Qué tendrá nuestra prensa que busca a como de lugar sabotear la reforma a la salud que propone el gobierno? Sacan borradores no oficiales y papeles viejos para tratar de detener reformas aprobadas por el pueblo en elecciones y que serán presentadas al Congreso", trinó el mandatario.



Además, recordó que la reforma a la salud, de la cual no se conoce aún su texto, está incluida en su programa de Gobierno, que fue registrado ante la Registraduría, y publicó en su Twitter una imagen de este programa, en el que se mencionan algunos de los puntos a los que se referirá la reforma.



Los comentarios de Gaviria llevaron a algunos líderes de oposición a pedirle que sea coherente y se aparte del Gobierno por sus diferencias con Petro.



“Alejandro, ¿es más importante cuidar tu puesto que cuidar a Colombia ?. Te conocí como Ministro de Salud, cuando yo era Alcalde de Medellín. Trabajamos juntos en muchos retos del sistema. Fuiste Ministro de salud 7 años. Es Hora de ser coherente. ¿Debes ser leal a Petro o a tu país?”, le respondió Federico Gutierrez ex candidato presidencial.



En su trino, Gaviria dijo que continuará apoyando al presidente Petro: "Seguiré aportando con responsabilidad y buen juicio en las discusiones internas de gabinete. Mi compromiso con el gobierno del presidente Gustavo Petro sigue firme".