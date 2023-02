"Quienes murieron pudiendo sobrevivir, no pueden ser encuestados": Petro ante encuesta de salud

"Quienes murieron pudiendo ser atendidos y sobrevivir, no pueden ser encuestados", fueron algunas de las palabras del presidente Gustavo Petro al referirse a los resultados de la Gran Encuesta con Invamer sobre la valoración del sector salud en Colombia.



La encuesta, en la que se buscaba conocer la situación de la población real alrededor del modelo actual de salud del país, concluyó que el 73% de los colombianos califica el sistema como "bueno" y que el 46% de los encuestados hace parte del régimen contributivo, mientras que el 54% del subsidiado.



Al respecto, el Presidente se pronunció a través de sus redes sociales y no solo hizo una crítica a la encuesta, sino que también lo hizo al sistema de salud colombiano. Además, aprovechó para defender la reforma que su Gobierno espera presentar en los próximos días.



"¿Saben cuál es el mayor problema de una encuesta de salud? Que quienes murieron pudiendo ser atendidos y sobrevivir, no pueden ser encuestados. En la franja de la población que pide el cambio, están quienes pudieran morir sin ser atendidos. ¿Qué les decimos?", escribió.

​Con relación a la reforma a la salud que su Gobierno ha planteado y que, aunque no ha sido publicado, ha recibido grandes críticas, Petro aseguró que el proyecto pretende fortalecer la atención primaria, así como la prevención en todo el país.



Además manifestó que con el proyecto, que esperan presentar ante el Congreso en las próximas semanas, buscan que el personal de salud tenga mejores condiciones laborales y que se fortalezcan los centros de atención médica.



"La reforma que se propone al pueblo busca fortalecer atención primaria y la prevención en todo el territorio nacional. Impide que el personal de salud sea explotado laboralmente. Establece el aseguramiento general de toda la población. Fortalece clínicas, hospitales y consultorios", dijo Petro.