"Quiero que a Colombia le vaya bien en el gobierno de Gustavo Petro": Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que la oposición tiene que ser constructiva, propositiva, argumentada. “Una oposición constructiva se tiene que oponer a muchos temas con argumentos, con mucho respeto a las personas pero en muchos temas tiene que bregar a construir acuerdos”.



El pronunciamiento fue hecho por el exmandatario en el Foro del Centro Democrático realizado en Pereira, donde indicó que “quiero que a Colombia le vaya bien en el gobierno de Gustavo Petro” y dijo que hay asuntos que preocupan al país.



Dijo que desde el Centro Democrático y desde la oposición se puede trabajar para construir opciones “que así no se ajusten plenamente a nuestro ideario, sean útiles para Colombia. Una oposición constructiva no puede negarse a estudiar opciones que signifiquen acuerdos.



Libertad de cultos

Uribe se refirió al tema de la libertad de cultos, el que ha sido controversia en los últimos días por el cierre del oratorio del aeropuerto El Dorado y la anunciada adaptación de la Capilla del Congreso para todas las religiones.



Dijo que en Colombia hay libertad de culto y eso exige un respeto pleno a las creencias religiosas de las personas y no se puede ofender a ninguna religión.



Propuso que tanto en el terminal aéreo de Bogotá como en el Congreso de la República se habiliten otros espacios para la religión que quieran pero no afecten a espacios que están consagrados a una religión.



Aclaró que no es fanatismo por una religión, sino respeto a la libertad de escoger religión en Colombia y son temas muy sensibles para la sociedad.



En su intervención ante el Foro del Centro Democrático en Pereira, el jefe natural de la colectividad, dijo que hay dos fuentes para mejorar el financiamiento de los municipios. Las regalías y el crecimiento de la economía.