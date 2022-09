Las voces de rechazo en el Congreso por posible negociación de paz con 'Iván Márquez'

Varias voces del Congreso se han levantado en rechazo luego del anuncio del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sobre los acercamientos que ha tenido con 'Iván Márquez'. Varios senadores dicen no estar de acuerdo con reabrir negociaciones con el cabecilla de la 'Segunda Marquetalia', quien abandonó el acuerdo de paz.



Este viernes, el senador y exnegociador de la Habana, Humberto de la Calle, dijo que "debo decir que no estoy de acuerdo con reabrir negociaciones con ‘Iván Márquez’. Ellos tuvieron su oportunidad. Creo que el camino que les queda es el sometimiento", manifestó el senador.



"Dos preguntas prácticas: ¿qué es lo que se puede negociar con Márquez y la nueva Marquetalia que no haya sido negociado en la habana?, y en segundo lugar, ¿quién no garantiza que esta vez no vuelva a incumplir y nos falte a su palabras como lo hizo después de la firma del acuerdo?", concluyó el senador.



El senador de la Calle dio declaraciones a propósito de reabrir las negociaciones con Iván Márquez y la nueva Marquetalia.



Por otro lado el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, dijo que 'Iván Márquez' se burló del país y no le interesa la paz. "Iván Márquez es un terrorista que se burló de los negociadores, del Congreso de la República y del país. A él no le interesa la paz. No puede estar presentando una especie de ‘subasta pública’ a ver que proceso de paz le conviene, esto es un insulto para las víctimas", aseguró Motoa.



Igualmente, el senador Miguel Uribe lanzó duros cuestionamientos sobre los posibles diálogos de paz con Marquez: "Posibles beneficios a Iván Márquez confirma la impunidad total que promueve este gobierno", dijo a través de su cuenta de Twitter.



Y añadió: "Este gobierno sigue pavimentando el camino hacia la impunidad total. Darle nuevamente beneficios a Iván Márquez, líder y promotor de la Segunda Marquetalia, firmante del Acuerdo de la Paz, reincidente y narcotraficante, es una irresponsabilidad con los colombianos y completamente absurdo".



Por su parte, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal manifestó que la paz con las Farc es una "farsa": "Alias Iván Márquez es la prueba de que la "paz" con las Farc es una farsa. ¿Lo van a volver a sentar para darle más beneficios, para luego verlo en el monte por tercera vez?", escribió Cabal en su cuenta de Twitter.

"¿Como es la cosa, Iván Márquez como jefe negociador de la Habana firma unos acuerdos, los incumple, vuelve al narcotráfico y matar colombianos y ahora tendrá una nueva negociación? Eso si es vivir sabroso", manifestó la senadora Paloma Valencia.

¿Como es la cosa, Iván Márquez como jefe negociador de la Habana firma unos acuerdos, los incumple, vuelve al narcotráfico y matar colombianos y ahora tendrá una nueva negociación?



Cabe recordar que el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, confirmó en la noche del miércoles que ‘Iván Márquez’ está vivo y señaló que han tenido acercamientos en el marco de la propuesta de diálogos impulsados por el presidente Gustavo Petro para alcanzar la 'paz total'.



"Podemos afirmar que él (Márquez) es uno de los que ha enviado los mensajes y que hay un grupo de ellos que se acerca a este diálogo de exploración de las posibilidades de un diálogo hacia la paz", reveló Rueda en entrevista con Yamid Amat en el Noticentro de CM&.