¿Quiénes son? La lista de congresistas que no firmaron proyecto para reducir sus salarios

Desde hace varios días sigue creciendo la polémica que ha generado la negación de algunos congresistas a bajarse el actual sueldo que reciben porque, según dicen, este o no les alcanza o el hacerlo no combate la corrupción.



Aunque son pocos los senadores y representantes a la Cámara los que han hecho público su desacuerdo con esta idea, este miércoles se conoció que fueron más de 170 los congresistas que decidieron no firmar la propuesta promovida por el senador Jota Pe Hernández, con la cual se busca que se elimine la prima especial de servicios que reciben.



De acuerdo con lo revelado por la Revista Semana, fueron al menos 176 los congresistas, incluso de los partidos declarados de Gobierno, los que manifestaron su descontento con el proyecto de ley 097 de 2022 y que, por lo tanto, le "huyeron" a firmar el documento que estaba promoviendo el Senador de la Alianza Verde.



Aunque la meta de Hernández era recolectar 60 firmas de senadores y 100 de representantes para que avance el plan de reducir el salario de los congresistas a solo 25 salarios mínimos, finalmente solo recibió 115 firmas: 55 en Senado y 60 en la Cámara de Representantes.

¿Quiénes no firmaron en el Senado?

Alianza Verde: Iván Leónidas Name Vásquez



Centro Democrático: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Enrique Cabrales, Carlos Meisel y Honorio Henríquez.



Pacto Histórico: Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Isabel Cristina Zuleta, Clara López y Gloria Flórez.



Partido Conservador: Nadia Blel, Carlos Andrés Trujillo, Marcos Daniel Pineda, Liliana Esther Bitar, Nicolás Albeiro Echeverry, Juan Samy Merheg, Germán Blanco, Juan Carlos García, José Alfredo Marín y Soledad Tamayo.



Partido Liberal: Lidio García, Juan Pablo Gallo, Karina Espinosa, Miguel Ángel Pinto, Claudia María Pérez, Alejandro Vega, Juan Diego Echavarría, Jaime Enrique Durán, John Jairo Roldán, Laura Fortich y Mauricio Gómez.



Cambio Radical: Arturo Char, Antonio Luis Zabaraín Guevara, Édgar Díaz, Carlos Mario Farelo, José Luis Pérez y Didier Lobo.



Partido de la U: Juan Carlos Garcés, John Moisés Besaile, Norma Hurtado, José David Name, Juan Felipe Lemos, Julio Elías Chagüi, Alfredo Deluque, José Alfredo Gnecco y Antonio José Correa Jiménez.



Colombia Justa Libres y Mira: Carlos Eduardo Guevara, Ana Paola Agudelo y Manuel Antonio Virgüez.



Comunes: Imelda Daza

Los representantes a la Cámara que se opusieron

Partido Liberal: Mónica Karina Bocanegra Pantoja, María Eugenia Lopera Monsalve, Julián Peinado Ramírez, Luis Carlos Ochoa Tobón, Germán Rogelio Rozo Anis, Jezmi Lizeth Barraza Arraut, Dolcey Óscar Torres Romero, Juan Carlos Lozada Vargas, Silvio José Carrasquilla Torres, José Octavio Cardona León, Gilma Díaz Arias, Hugo Alfonso Archila Suárez, Cesar Cristian Gómez Castro, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, Andrés David Calle Aguas, Óscar Hernán Sánchez León, Alexander Harley Bermúdez Lasso, Flora Perdomo Andrade, Kelyn Johana González Duarte, Wilmer Yesid Guerrero Avendaño, Piedad Correal Rubiano, Sandra Bibiana Aristizábal Saleg, Diego Patiño Amariles, Elizabeth Jay-Pang Díaz, Álvaro Leonel Rueda Caballero, Karyme Adrana Cotes Martínez, Álvaro Henry Monedero Rivera y Leonardo de Jesús Gallego Arroyave.



Pacto Histórico: Dorina Hernández Palomino, Jorge Hernán Bastidas Rosero, Carmen Felisa Ramírez Boscán, José Alberto Tejada Echeverri, Gloria Elena Arizabaleta Corral, Cristóbal Caicedo Angulo y Jorge Alejandro Ocampo Giraldo.



Partido Conservador: Daniel Restrepo Carmona, Andrés Felipe Jiménez Vargas, Antonio Armando Zabaraín D’Arce, Juliana Aray Franco, Andrés Guillermo Montes Celedón, Fernando David Niño Mendoza, Íngrid Marlen Sogamoso Alfonso, Juana Carolina Londoño Jaramillo, Héctor Mauricio Cuéllar Pinzón, Alfredo Ape Cuello Baute, Libardo Cruz Casado, Wadith Alberto Manzúr Imbett, Nicolás Antonio Barguil Cubillos, Julio Roberto Salazar Perdomo, Jorge Alexander Quevedo Herrera, Juan Loreto Gómez Soto, Ruth Amelia Caycedo Rosero, Juan Daniel Peñuela Calvache, Ciro Antonio Rodríguez Pinzón, José Alejandro Martínez Sánchez, Gerardo Yepes Caro y Delcy Esperanza Isaza Buenaventura.



Cambio Radical: Lina María Garrido Martín, Gersel Luis Pérez Altamiranda, Modesto Enrique Aguilera Vides, Betsy Judith Pérez Arango, Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, Néstor Leonardo Rico Rico, Carlos Alberto Cuenca Chaux, Víctor Andrés Tovar Trujillo, Julio César Triana Quintero, Sandra Milena Ramírez Caviedes, Jaime Rodríguez Contreras, Bayardo Gilberto Betancourt Pérez, Jairo Humberto Cristo Correa, John Edgar Pérez Rojas y Javier Alexander Sánchez Reyes.



Centro Democrático: Yenica Sugein Acosta Infante, Hernán Darío Cadavid Márquez, Yulieth Andrea Sánchez Carreño, José Jaime Uscátegui Pastrana, Eduard Alexis Triana Rincón, Edinson Vladimir Olaya Mancipe, Olmes de Jesús Echeverría de la Rosa, Juan Felipe Corzo Álvarez, Carlos Edward Osorio Aguiar, Christian Munir Garcés Aljure y Hugo Danilo Lozano Pimiento.



Partido de la U: José Eliécer Salazar López, Astrid Sánchez Montes de Oca, Ana Paola García Soto,Diego Fernando Caicedo Navas, Alexander Guarín Silva, Hernando Guida Ponce, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, Milene Jarava Díaz, Jorge Eliécer Tamayo Marulanda, Víctor Manuel Salcedo Guerrero, Camilo Esteban Ávila Morales y Álvaro Mauricio Londoño Lugo.



Alianza Verde: Olga Lucía Velasquez Nieto y Gloria Liliana Rodríguez Valencia.



Comunes: Germán José Gómez López, Carlos Alberto Carreño Marín y Luis Alberto Albán Urbano.



Liga de Gobernantes Anticorrupción: Marelen Castillo Torres, Erika Tatiana Sánchez Pinto y Juan Manuel Cortés Dueñas.



Mira y Colombia Justa Libres: Irma Luz Herrera Rodríguez.



Cambio Radical, Mira y Colombia Justa Libres: Mauricio Parodi Díaz.