Muy activo en Twitter, Duque ha hablado de Nicaragua y de crecimiento económico

A pesar de haber asegurado que mantendría un silencio en los primeros meses después de terminar su Gobierno, el expresidente Iván Duque Márquez, se ha mostrado bastante activo en su cuenta de Twitter, red social que ha tomado para referirse a diferentes temas particularmente internacionales y de su Gobierno.



El comentario más reciente del expresidente Duque fue refiriéndose a las diferentes acciones que ha ordenado el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, como cerrar diferentes emisoras radiales y prohibir actos religiosos en las calles de ese país.



El expresidente colombiano aseguró que lo que está ocurriendo en Nicaragua es aberrante y reiteró que Ortega está ejerciendo una dictadura en ese país.



“Lo que ocurre en Nicaragua es aberrante. La dictadura de Ortega está matando y encarcelando opositores, cerrando universidades y emisoras, persiguiendo iglesias y sometiendo empresarios. La Carta Democrática se está violando en las narices del continente”, afirmó Duque.



El expresidente colombiano reiteró: “Se deben aplicar sanciones contundentes. La libre determinación de los pueblos no puede ser la libre determinación de los tiranos”.

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 17, 2022

La reacción del expresidente colombiano se da en medio de la ausencia que ha tenido Colombia ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en donde recientemente se votó para rechazar o no las actuaciones que ha cometido Ortega en Nicaragua.



Aunque la ausencia de Colombia se originó porque el embajador designado ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, no se ha posesionado en el cargo, algunos han criticado que el Gobierno colombiano no haya tenido posición ante el organismo internacional para rechazar ese tipo de actos.



En los últimos días, el expresidente Duque también se ha referido a las acciones que realizó en su gestión, particularmente resaltó la economía colombiana.



“Dejamos una economía en vibrante reactivación. En el segundo trimestre de este año la economía creció 12,6%. Mientras se mantenga la confianza de inversión y se promueva la iniciativa privada Colombia seguirá creciendo”, expresó Duque.

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 16, 2022

También felicitó a Ecopetrol: “Felicitaciones a Ecopetrol, su junta directiva y su presidente Felipe Bayón, por el descubrimiento de un nuevo mega-yacimiento. GORGON-2 será vital para seguir fortaleciendo la seguridad energética de Colombia”.

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 11, 2022

Finalmente, en los últimos días se conoció que el expresidente será miembro distinguido del Wilson Center y se enfocará en temas como la democracia, el cambio climático y la migración, principales banderas de su Gobierno.