Se quedaron esperando: La razón del desplante de Petro al evento de reconocimiento de militares

Una fila de sillas vacías fue la vista que quedó en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova de Bogotá, luego de que el presidente Gustavo Petro aplazara a última hora la ceremonia de presentación y reconocimiento de tropas de la nueva Cúpula Militar.



El evento estaba programado para el pasado martes, 16 de agosto, en las horas de la tarde, sin embargo, poco antes, desde Presidencia lanzaron un comunicado informando que el mandatario no asistiría por "reuniones urgentes privadas de Gobierno".



La razón de la inasistencia de Petro fue que los asesores jurídicos de la Casa de Nariño no alcanzaron a tener listos lo decretos de nombramientos de los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas, según le confirmaron a Blu Radio fuentes de la Casa de Nariño



Fue por eso que al presidente Petro le explicaron que, sin esos decretos, el evento de reconocimiento de tropa no se podía llevar a cabo.



El mensaje de la cancelación fue emitido cuando ya más de 500 invitados se encontraban en las gradas de la Escuela Militar de Cadetes, esperando el inicio de la ceremonia y los militares involucrados en ella se encontraban prestos a realizar un ensayo del evento.



La nueva cúpula está encabezada por el comandante de las Fuerzas Militares, el mayor general Helder Fernán Giraldo, que se venía desempeñando como segundo comandante encargado e inspector general del Ejército Nacional.



El jefe del Estado mayor conjunto será el vicealmirante José Joaquín Amézquita y en el Ejército quedará como comandante el mayor general Luis Mauricio Ospina. Como comandante de la Armada ingresará el vicealmirante Francisco Hernando Cubides.



En la comandancia de la Policía quedará el general Henry Armando Sanabria y como subdirectora quedará la general Yackeline Navarro. En la Fuerza Aérea Colombiana estará el mayor general Luis Carlos Córdoba, en reemplazo del general Pablo García.