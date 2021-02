Álvaro José Carvajal Vidarte

Mauricio es el menor de los hermanos de Jorge Iván Ospina y es, para algunos, el hombre fuerte detrás del Alcalde de Cali, al punto que, se asegura, tiene mando directo en los asuntos de la Administración.



En el 2007 y en el 2019 Mauricio fue el gerente de campaña del hoy Mandatario y cuando Jorge Iván ganó las últimas elecciones, estuvo a cargo de la comisión de empalme de Emcali.



Actualmente, pese a no tener ningún cargo en la Administración Municipal, se dice que tiene injerencia directa en los temas de contratación pública, que lo ven recorriendo los despachos del CAM y que estaría detrás de la renuncia de varios secretarios del gabinete de su hermano.



Asimismo, el abogado Elmer Montaña asegura que ha recibido información de que Mauricio Ospina tiene una oficina en el edificio de Emcali y que “permanece metido” en las reuniones de los secretarios en el edificio del CAM, donde interviene de manera directa en los procesos de contratación de todas las dependencias de la Administración”.



Y agrega: “Un funcionario que trabaja con Carlos Rojas (secretario de Seguridad), me dijo que el hombre se pasa de descarado porque va entrando a los despachos de los funcionarios como si nada y se mete a las reuniones con una autoridad ni la berraca. Además, pelea con ellos con un poder impresionante si no le hacen caso”.

Pero en esta presunta intromisión ilegal en los asuntos de la Alcaldía no solo estaría involucrado Mauricio, sino también Diego Ospina, otro de los hermanos del Mandatario caleño, así como el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía.



“Abadía también tiene una oficina en Emcali y Diego Ospina en el despacho del Alcalde, en el CAM. Junto con Mauricio, los tres toman decisiones e intervienen con los secretarios para hacerles propuestas de contratos con fundaciones que tienen, incluyendo la compra y traída de alimentos para la pandemia”, asevera el abogado.



A raíz de esta situación, Montaña radicó esta semana una denuncia penal ante la Fiscalía y la Contraloría e interpuso una queja ante la Procuraduría.

En la acción, acusa al alcalde Ospina por el delito de peculado de uso, por presuntamente permitir que su hermano Diego tenga una oficina en el CAM sin ser servidor público del Municipio.



Por ese mismo delito, también acusa a Juan Diego Flórez, gerente de Emcali, indiciado por autorizar que Mauricio Ospina y Abadía tengan oficinas en el edificio de Emcali sin ser funcionarios.



“También denuncié penalmente a Mauricio Ospina, Diego Ospina y Juan Carlos Abadía por el delito de usurpación de función pública, en la medida en que hayan hecho uso de esas oficinas y, además, hayan intervenido en la toma de decisiones del Gobierno Municipal”, explica Montaña.

"Mauricio le dijo a un amigo mío que no era ni castrochavista, ni de izquierda, sino que era capitalista y que quería recuperar el dinero que invirtió en la campaña de Jorge Iván",

Fuente reservada.

El concejal Roberto Ortiz también manifiesta que miembros del gabinete le han contado que Mauricio Ospina y Abadía tienen una oficina en el séptimo piso del Centro Empresarial Chipichape, adonde deben ir a rendirles cuentas de los procesos de contratación.



“Los secretarios me han dicho que van a ese lugar a firmar documentos y, a los que se revelan, les cuesta el regaño de los Ospina o la salida del gabinete”, precisa el cabildante opositor.

Martha Hernández, secretaria de Vivienda de Cali, fue esposa de Mauricio Ospina.

Emcali, ¿‘nuez’ de Mauricio Ospina?

La concejala Diana Rojas cuenta que, según se rumora, Mauricio es el que “manda” en los temas de contratación de la Alcaldía, principalmente en Emcali.



“Y con la contratación no me refiero a los contratos por prestación de servicios, sino a la entrega de contratos para ejecutar. A veces pareciera que Jorge Iván no se diera cuenta de lo que sucede, pero lo que creo es que se siente mejor haciendo caso omiso, sin embargo, la omisión también es responsabilidad”, señala.



Igualmente, al concejal Ortiz varias personas le han contado que “al parecer, en Emcali no se hace nada sin que Mauricio Ospina y Juan Carlos Abadía lo ordenen. No hay que olvidar que Juan Diego Flórez, gerente de la entidad, y Arturo Fernández, gerente de Abastacimiento, son cuotas de Abadía”.



El cabildante agrega que le dijeron que el “gran enemigo” de Mauricio Ospina en Emcali fue Jesús Darío González, cuando estuvo de gerente encargado de las Empresas Municipales. En ese entonces, el hermano del Alcalde habría “movido cielo y tierra” para sacar a González del cargo, quien desde el inicio del mandato de Jorge Iván fue nombrado como secretario de Gobierno, cargo que actualmente ocupa.



“Fuentes me informaron que ellos tuvieron varios enfrentamientos cuando ‘Chucho’ fue gerente de Emcali”, precisa Ortiz.

Otro cabildante que prefiere omitir su nombre expresa que los secretarios “le tienen miedo” a Mauricio, quien se ha convertido en un “gran inquisidor y perseguidor de los que no le funcionan”.



“El gabinete le teme porque es un hombre osado, que no tiene límites. Literal, el fin justifica los medios. Ejerce una influencia impresionante sobre Jorge Iván. Sé que ellos pelean mucho porque el Alcalde no está de acuerdo con muchas de sus decisiones, pero lo tiene maniatado”, relata la fuente.



De hecho, Elmer Montaña sostiene que, presuntamente, la renuncia de Argemiro Cortés, exsecretario de Desarrollo Económico, fue precipitada por Mauricio, quien lo habría presionado para que le autorizara contratar la traída de alimentos de fuera del país.



“Pero se dice que esos eran unos productos de mala calidad y que por eso Argemiro le dijo que no. Desde allí se prendió la pelea con Mauricio y surgió la teoría de que el hermano del Alcalde utiliza al Personero de Cali para irse en contra de Cortés”, añade el abogado.

Como se recordará, en diciembre de 2020 la Personería Distrital profirió un fallo de primera instancia con sanción de cuatro meses contra Argemiro Cortés por violación a los principios de contratación.



“El Personero Distrital es empleado de Mauricio Ospina y por eso no es fortuito que, por temas de contratación, la Personería haya sancionado a Argemiro y a Fabiola Perdomo (secretaria de Bienestar Social y quien estaría próxima a renunciar)”, sostiene otra fuente que prefiere no revelar su nombre.



Sobre el mismo tema, añade que en marzo del año pasado Perdomo y Ospina empezaron a tener problemas porque este empezó a darle direccionamiento sobre cómo tenía que hacer la contratación de los mercados para atender la pandemia, así como la logística para transportarlos.



“Él le dijo directamente que tenía que hacer eso o aquello, ella lo paró en seco, al tipo no le gustó y por eso el lío terminó en la Personería”, declara la fuente.

Se dice que Mauricio Ospina va a volver a aspirar al Senado para las próximas elecciones por el Partido Liberal y su fórmula sería Álvaro Monedero, actual representante a la Cámara.

“No impongo decisiones al Alcalde”



Frente a los señalamientos, Mauricio Ospina asegura que es falso que él le imponga decisiones al Alcalde, a quien reconoce como “un líder y como la persona más preparada” en estos momentos de pandemia para sacar adelante la ciudad.



“Jamás he tenido relación alguna, directa o indirecta, con contratación referente a la Alcaldía o a las competencias del Alcalde y tampoco tengo funciones legales ni de ningún tipo en estos temas. Esto es una construcción que los enemigos han hecho para desacreditarme, en la medida en que ha sonado una posible candidatura mía (al Senado)”, comenta el hermano de Jorge Iván.



Mauricio Ospina también indica que no tiene oficina en Emcali ni tampoco su hermano, Diego: “Este ataque es una muestra del desespero de élites tradicionales, como emergentes de la ciudad, ante la orfandad de poder”.



Asimismo, el también exsenador sostiene que son falsos los problemas que, se asegura, ha tenido con algunos funcionarios de la Administración.



“Sí tuve unas diferencias con Fabiola Perdomo y se las expresé explícitamente a ella en el momento en que las tuvimos, pero jamás fueron en temas particulares de contratación, sino cómo se estaba manejando la pandemia cuando inició la crisis. Sin embargo, desde ese momento cortamos comunicación y nunca más volvimos a tener relación personal, política ni de ningún tipo”, dice Mauricio.

Perdomo, a su vez, dijo que no se va a pronunciar sobre el tema y que prefiere hablar solo de sus actuaciones “y no entrar a defender o atacar la opinión que se tenga de otras personas”.



“Hoy lo único que me interesa es demostrarles a los caleños que he actuado con transparencia, y que mi actuar en la contratación está a disposición de los órganos de control y de los ciudadanos que la quieran revisar”, expresa la Secretaria de Bienestar Social.



Y ante los enfrentamientos que, presuntamente, Mauricio tuvo con Jesús Darío González cuando fue gerente (e) de Emcali, este último manifiesta que no se va a referir a “especulaciones de corrillo”. “Tuve un inmenso cariño por mi estadía en Emcali y he tenido todo el tiempo un amplio respaldo del señor Alcalde”, precisa.



Entre tanto, el exgobernador del Valle Abadía sostiene que él ha sido una persona pública que conoce mucha gente del sector público y privado, pero que eso no significa que tenga cuotas en Emcali (refiriéndose a Juan Diego Flórez y a Arturo Fernández).



“También es falso que tenga una oficina allá. Yo estoy dedicado a mis empresas particulares y me la paso muy ocupado viajando por todo el país”, afirma.



El País también contactó en múltiples ocasiones a Argemiro Cortés para conocer su versión frente la posible injerencia que tuvo Mauricio Ospina en su renuncia, pero este no atendió la solicitud.

En la Gobernación

Actualmente, Mauricio Ospina es asesor de proyectos de infraestructura en la Gobernación del Valle, cargo por el que devenga honorarios mensuales por $10.829.234.



Antes, la gobernadora Clara Luz Roldán lo había nombrado asesor de la Industria de Licores del Valle, cargo al que llegó como cuota política de su hermano Jorge Iván, quien respaldó la aspiración de la mandataria en los comicios del 2019.