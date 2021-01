¿Se viene un remezón en el gabinete de Jorge Iván Ospina?

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Luego de que en menos de una semana dos funcionarios de primera línea de la Administración Municipal fueran relevados de sus cargos, desde el CAM se empieza a advertir un posible remezón en el gabinete del alcalde Jorge Iván Ospina, de cara a un año en el que la ejecución de proyectos será determinante.



Las últimas salidas de funcionarios de alto rango se concentraron en carteras que tienen grandes procesos de ciudad a cargo. Ese es el caso de la Secretaría de Desarrollo Económico, de donde el pasado 22 de enero salió Argemiro Cortés, quien lideraba el proceso de reactivación con los gremios de Cali; en su reemplazo fue nombrada la politóloga y exasesora de despacho de Ospina, María Fernanda Santa.



La más reciente salida de la Administración Municipal fue la del director del Dagma, Carlos Calderón, entidad que estará a cargo de un proyecto movilizador clave del plan de desarrollo: el ecoparque ‘Corazón de Pance’.

Calderón no dejó en buenos términos su cargo. Esto quedó evidenciado en una publicación que realizó el exfuncionario en sus redes sociales donde se fue lanza en ristre en contra del alcalde Jorge Iván Ospina: “el alcalde Ospina en un arranque de soberbia, propia de su irascible carácter, me declara insubsistente. Y de manera paradójica, es precisamente él quien reclama una Cali Unida por la Vida, mientras maltrata a parte de su gabinete. No tiene autoridad moral para reivindicar el diálogo y las buena maneras”.



Esas palabras del exdirector de la autoridad ambiental municipal se suman a informaciones que cada vez se acentúan más en el CAM, desde donde se advierte que en las próximas semanas podría darse un revolcón en algunas dependencias, como las secretarías de Bienestar Social, Cultura y Salud; así como en la Unidad Especial de Servicios Públicos.



Para la politóloga Luciana Manfredi es normal que haya un desgaste en algunas carteras y que, por ende, se realicen ajustes durante el gobierno.

“La pérdida de legitimidad de los gobiernos hace que los gabinetes, que muchas veces se forman de manera espontánea, tengan que ser orientados a conseguir mayor capital político y eso significa que se tratarán de buscar alianzas o coaliciones por diferentes sectores políticos para inyectarle al Gobierno local un poco más de legitimidad y apoyo”, asegura Manfredi.



Entre tanto, el politólogo y director de Innopolítica, Jaime Gutierrez, señala que “la crisis de gabinete era evidente que se iba a venir, porque la Alcaldía ha dado muchos topes y ha actuado con mucha improvisación en muchos aspectos”.



Gutiérrez añade que en el Gobierno Municipal habría una falta de acompañamiento estratégico, político y de dirección política.



“Jorge Iván Ospina es alcalde, ordenador de gasto, solucionador de problemas y también es estratega y director político. El Alcalde tiene que limitarse a gobernar; para los temas administrativos, de ejecución de gasto y presupuesto tiene que haber profesionales técnicos. Para los asuntos relacionados con la comunidad, la afectación y la comunicación estratégica con el cliente interno y externo tienen que haber consultores y estrategas políticos profesionales que le brinden un acompañamiento y dirección política al Gobierno, algo que evidentemente no hay”, asegura el analista.



Por su parte, el concejal Roberto Rodríguez sostiene que los movimientos que se están viendo corresponden a que ya se superaron las etapas de consolidación de la idea de gobierno y de armonización presupuestal.



“El Alcalde ya se dio cuenta de que los que formularon los proyectos no son los mejores para ejecutarlos, porque hay dos tipos de funcionarios: el estructurador y el ejecutor. Aquí también juega una cosa que ha llamado la atención del Alcalde y es que la Personería le ha realizado investigaciones y suspensiones en primera instancia a Cortés (Desarrollo Económico), Calderón (Dagma) y a Perdomo (Bienestar Social); ante esto se toma la decisión más sencilla, que es reemplazarlos”, afirma Rodríguez.

Un gabinete con señales de inestabilidad

Esta no es la primera vez que tambalea el gabinete de la actual Administración Municipal o se dan salidas abruptas.



A esto se suma que durante la primera fase de su gobierno, Ospina tardó hasta seis meses en nombrar funcionarios en cargos clave de la ciudad, como la presidencia de Metrocali y la gerencia de Emcali.



En el caso del ente gestor del MÍO, luego de una interinidad de cinco meses, fue nombrado en mayo del año pasado el exconcejal liberal Óscar Ortiz. Mientras que en Emcali también hubo interinidad durante seis meses y solo en junio del 2020 el Alcalde nombró en la Gerencia General a Juan Diego Flórez.



Precisamente el nombramiento de Flórez, quien hasta entonces era secretario de Infraestructura y Valorización Municipal, derivó en un nuevo movimiento: la llegada a la cartera de obras de María Eugenia Trujillo.



No obstante, la funcionaria no alcanzó a completar cuatro meses en el cargo y renunció el 2 de octubre del año pasado. Como consecuencia, fue relevada por Néstor Martínez, quien para la época era subsecretario de Infraestructura.



Esta inestabilidad en despachos claves en la ciudad, según explica el politólogo Jaime Gutiérrez, podría obedecer a que el Alcalde “estaría buscando perfiles de alta condición técnica, pero que le generen confianza. Él ha cumplido muy bien con los acuerdos electorales, ha buscado personas de alto nivel técnico pero sí se ha demorado mucho y ha tenido errores al hacer que esas personas le generen confianza, porque el núcleo de Jorge Iván Ospina es excesivamente cerrado”.