Procuraduría inició investigación contra Claudia López por mensajes contra el uribismo

En la mañana de este miércoles la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en contra de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, por presuntamente desconocer las normas constitucionales y legales, al trinar desde su cuenta de Twitter mensajes con contenido político partidista.



La investigación disciplinaria tendrá como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, establecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se pudo cometer, y la responsabilidad de López en calidad de investigada.

Esta apertura de investigación se da luego de que la alcaldesa de Bogotá trinara: “El uribismo va solo hasta primera vuelta” jajaja ¿De verdad nos creen así de tontos? ¿Alguien cree que solo Zuluaga es el de Uribe? La estrategia del engaño siempre ha sido su sello. Sacar a la gente engañada y emberracada. No esta vez. No más!”.



Lo anterior, luego de conocerse la decisión del candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, de no aceptar hacer parte de la coalición del Equipo Colombia.

