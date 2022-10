Presidente Petro le pidió al campesinado organizarse para trabajar en la reforma agraria

En la Casa de Nariño, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con representantes y miembros de las diversas organizaciones campesinas de todo el territorio nacional, con la intención de escuchar sus necesidades, peticiones y propuestas para el Gobierno.



El principal acuerdo que se hizo en la reunión fue que el campesinado tendrá que organizarse para crear la primera Convención Nacional Campesina y así lograr trabajar en la reforma agraria.



“El presidente nos pidió que nos organizáramos, que nos uniéramos las diversas organizaciones campesinas, divididos, separados, enfrentándonos unos a otros, no hay sujeto político y social que incida en la reforma agraria integral. Si el campesinado no está organizado, que sea fuerte en los territorios, no habrá reforma”, expresó Rafael Guerrero Tapia, de la asociación Avaluarte Campesino.



Y reiteró Guerrero: “Esa gran convención campesina nacional, todas estas organizaciones debemos confluir, ese es un compromiso que quedó en este evento, estamos de acuerdo con el llamado que hace el presidente, se va a hacer una mesa que de paso al acercamiento de cada una de nuestras organizaciones”.



Por su parte, Cecilia Mendoza, de la Asociación Nacional Campesino, Unidad y Reconstrucción y del Movimiento Campesino, también informó que le pidieron al presidente mayor atención para el campesinado.



“Hablamos de la producción, de la tierra, de la articulación del movimiento campesino, somos la población mayoritaria tanto en el campo como en la ciudad. Vamos a acompañar autónomamente al Gobierno en la exigibilidad de nuestros derechos integrales, pero haciendo acompañamiento en la construcción de políticas”, expresó Mendoza.



Un tema que se abordó también en la reunión fue el acuerdo entre el Gobierno y Fedegan para la compra y venta de tres millones de hectáreas de tierras.



“Pedimos la protección a la producción nacional del país, el reconocimiento al movimiento campesino como un sujeto de derecho, un actor político, queremos que este Gobierno firme los derechos del campesinado. Queremos que esa compra de tierras no tenga absolutamente nada ilegal ni nada de sangre”, afirmó la señora Mendoza.



Y Guerrero afirmó: “Se saludó positivamente la adquisición de tres millones de hectáreas de tierra, pero abogamos para que en el Fondo de Tierras estén presentes las organizaciones campesinas vigilando, direccionando e incidiendo en la forma de cómo se van a adquirir y cómo se van a adjudicar”.



Finalmente, el presidente Petro se refirió al encuentro por medio de su cuenta de Twitter: “Me reúno con las organizaciones campesinas de Colombia. Abordamos la citación a una Convención Nacional Campesina para desarrollar la reforma agraria integral”.

Además del campesinado, en la reunión participó el senador Iván Cepeda, el comisionado para la Paz, Danilo Rueda, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, y la ministra de Agricultura, Cecilia López.