¿El peso colombiano es de las moneda más devaluadas? La respuesta de Petro a sus críticos

Mostrando cifras de Bloomberg, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que la devaluación del peso colombiano no está entre las mayores del mundo como lo han afirmado algunos analistas.



Según las cifras, los países que tienen más devaluada su moneda son el cedi ghanés, la rupia srilanquesa, el kip laosiano, el leone de Sierra Leona, el peso argentino, la lira turca, entre otros. El peso colombiano ocupó el puesto 24 con un caída del 16,9%. Las cifras en las que se basó Petro, sin embargo, se refieren al acumulado anual, no a las últimas semanas.



“Esta es la devaluación mundial de las monedas frente al dólar para su información. ¿Le han dicho que el peso colombiano es la moneda más devaluada del mundo? Le han mentido”, expresó Petro en su cuenta de Twitter.



Le puede interesar: Dólar abrió este viernes a un precio promedio de $4.948, con un alza de $63 frente de la TRM



Esta es la devaluación mundial de las monedas frente al dólar para su información.



¿Le han dicho que el peso colombiano es la moneda más devaluada del mundo?



Le han mentido. pic.twitter.com/jyQJDUlyrF — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 21, 2022

El mandatario colombiano aseguró que esta situación puede incentivar las exportaciones hacia Estados Unidos. Por ese motivo, el presidente le solicitará al Ministerio de Comercio comenzar a aumentar las exportaciones al país norteamericano.



“Esta situación mundial es crítica porque vacía de capital el mundo. Detiene las exportaciones de los EE.UU. Podría permitirle a Colombia exportar mucho más a EEUU. El ministerio de comercio exterior actuará en función de aumentar las exportaciones colombianas hacia EE.UU”, expresó Petro.

Ayer, 20 de octubre, el presidente ya se había referido a la caída de las monedas colombianas y reiteró que era una situación que estaba aumentando las medidas económica que toma Estados Unidos.



“Para Luis Carlos no existe el que haya subido la tasa de interés en EEUU y que ello derrumbó todas las monedas del mundo, incluido el peso, desde hace un año y en forma creciente. No existe el mundo en el prejuicio sectario”, aseguró Petro en Twitter.



En las últimas horas, el mandatario colombiano se ha referido a la economía mundial y al comportamiento de Estados Unidos frente a esta misma.



Petro también sugirió dos acciones para que ese país contribuya a que no se siga aumentando un estancamiento económico, como lo asegura el presidente Petro, debido al aumento en las tasas de interés que ha hecho Estados Unidos y que afecta a los demás países.



“Podría ejercer el liderazgo en el FMI para bajar deudas a cambio de inversión en economías descarbonizadas. Podría desacelerar el crecimiento de la rentabilidad de la cocaína en Colombia, en pesos, generada por su propia política económica, equilibrando los flujos de dólares de la balanza de pagos”, expresó el mandatario.