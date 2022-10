Presidente Petro insinúa que la crisis climática es un problema igual o más grave que 'Iván Márquez'

En sus últimos discursos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido muy enfático y reiterativo en la gravedad de la crisis climática que está afectando al mundo.



Desde San José del Guaviare, en medio de un discurso, el presidente explicó que los seres humanos están ocasionando su propio suicidio.



“El ser humano se está suicidando y con él todas las especies vivas. ¿Ese suicidio por qué? Porque nuestra máquina económica, la contemporánea en todo el mundo está consumiendo de manera cada vez mayor un tipo de elementos que producen gases de efecto invernadero”, afirmó el presidente.



Y reiteró: “Eso que parece mínimo, provoca el cambio del ciclo el agua a escala planetaria, en tal dimensión, tales volúmenes derritiendo hielos o evaporando aguas, o haciendo caer aguas que se provocan en manera exponencial desastres, muchos visibles, la fuerza de los huracanes aumenta, el nivel del mar aumenta”.



Lea aquí: ¿Afectan al país las peleas del presidente Petro? Analistas responden



En medio de su preocupación, el presidente manifestó que la crisis y el cambio climático eran peor o igual de graves que el líder de la Segunda Marquetalia, Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’.



“En el cambio del ciclo del agua, cambian los comportamientos y los contactos de las bacterias, de los virus, y otras formas invisibles que pueden ir acabando las especies. Este es el principal problema de seguridad, ustedes dirán es ‘Iván Márquez’, puede ser, pero este es el problema principal, y no lo tenemos de frente y no sabemos en qué circunstancia estamos y ciegos vamos camino al suicidio”, expresó Petro.



Finalmente, el presidente también se refirió a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 que tendrá lugar en Egipto la primera semana de noviembre, Petro aseguró que se estaban haciendo muchas cumbres ambientales, pero muy pocas acciones.



“Por eso se reúnen los presidentes del mundo en unas conferencias que llaman COP, ahora iré yo como presidente a Egipto, yo ya he ido como alcalde a varias, me aterra que de COP en COP no se hace nada, la parálisis política del mundo porque se enfrentan dos posiciones, una enorme tensión económica si es que se trata de ganancias económicas”, afirmó Petro.