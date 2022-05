Por escándalo de Fonade, Corte Suprema citó a versión libre al senador Armando Benedetti

La Corte Suprema de Justicia citó para el próximo 31 de mayo al senador Armando Benedetti, para que rinda versión libre por el escándalo de corrupción de Fonade.



El escándalo, que se destapó en 2017, está relacionado con la supuesta participación de varios congresistas en la adjudicación irregular de contratos a cambio de coimas, hechos que salpicaron a los funcionarios Eduardo José Tous de la Ossa y Musa Besaile.



Para ese año el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) contrató algunos servicios de bodega y archivo para garantizar la custodia y la actualización del inventario de documentos, con una empresa que se ganó la convocatoria, en un proceso que para la Fiscalía habría sido ilegal.



"En este caso, se trataría de una organización criminal que gestó la adjudicación irregular de contratos desde el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) a personas que, sin cumplir los requisitos legales y a través de falsedades, los recibían por su relación con congresistas", explicó la Fiscalía en un comunicado de julio de 2018.



Recientemente, la Corte Suprema de Justicia ordenó archivar una investigación que adelantaba contra el senador Armando Benedetti por el escándalo de presuntos sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht.



"La magistrada investigadora (Cristina) Lombana en búsqueda de efectos públicos me llama a versión libre. Le he pedido que explique cómo está manejando la reserva de las investigaciones. Qué casualidad que todo se dé cerca a las elecciones, ahí están pintados mis enemigos políticos", afirmó Benedetti en su cuenta de twitter.



Y añadió: "Hace 1 año me abrieron investigación por enriquecimiento ilícito. Como no hubo ni un testigo ni una prueba, cambian el delito sin justificación ¿eso no es persecución? No me están investigando, están buscando un delito. Llevo 7 investigaciones, 300 testigos y nada que me sueltan".