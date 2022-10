Plenaria del Senado aprueba reforma para bajar salarios de congresistas

La plenaria del Senado, en medio de una gran controversia, aprobó en la noche del martes el acto legislativo por medio del cual se ordena una reducción de los salarios de los congresistas y altos funcionarios del Estado.



El proyecto suscitó una gran discusión luego de que no se acogiera una propuesta de la senadora ponente Paloma Valencia, quien planteaba que se redujera el salario desde el 2026, pero que desde el año 2023, cuando entre en vigencia el acto legislativo, se impusiera un impuesto transitorio a esos salarios.



Sin embargo la plenaria acogió lo planteado por la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, quien consideró que la reforma de bajar los salarios se debe dar desde el momento en que entre en vigencia el acto legislativo, más no esperar hasta el año 2026, esto porque en su criterio se le incumplía a los electores que reclaman este cambio.



“Aprobado en segundo debate, son ocho en total, la reducción del salario de los congresistas, se aprobó en los mismos términos que once millones setecientos mil colombianos lo votaron en la consulta anticorrupción. La vigencia apenas termine su trámite, es decir desde julio del próximo año, faltan seis debates, ahora va para la Cámara y entre marzo y junio volverá a surtir cuatro debates. Es una buena noticia”, señaló Lozano.

La plenaria del @SenadoGovCo en 2do debate aprobó la reducción inmediata del salario de congresistas.



Inmediato = Cuando termine el trámite, cuando se apruebe el 8 debate, en junio de 2023



El texto es el mismo de la #ConsultaAntiCorrupción que votaron 11,7 millones de personas pic.twitter.com/qvGvbSwDi7 — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) October 26, 2022

Finalmente la senador Valencia aseguró que de aprobar así la reforma, la misma se caerá en su estudio en la Corte Constitucional, en donde se considerará que la reforma no puede ser inmediata sino a futuro porque estaría comprometiendo derechos ya ganados.