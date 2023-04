Petro y Biden: esto es lo que se sabe sobre la reunión de ambos este jueves en la Casa Blanca

Todo está listo para la reunión que sostendrán los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Joe Biden, encuentro que se concretó luego de un poco más de ocho meses del mandatario colombiano haber llegado al Gobierno.



La reunión tendrá dos momentos: en primer lugar, los mandatarios Petro y Biden se reunirán de forma privada en la oficina Oval de la Casa Blanca, a continuación, la reunión será ampliada con las delegaciones de ambos Gobiernos.



Entre la comitiva colombiana se encuentran el canciller Álvaro Leyva, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, la jefe de Gabinete, Laura Sarabia, entre otros.



Previo al encuentro con su homólogo estadounidense, el presidente Petro sostendrá reuniones con personalidades como la presidenta emérita Nancy Pelosi; miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, con el vicepresidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Jim Risch, y con el comité de Relaciones Exteriores del Senado, presidente Bob Menéndez.



Durante el encuentro se abordarán temas como el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la transición energética, los esfuerzos de paz, la migración, la política de drogas, comercio, entre otros.



Otro tema particular y muy clave en el encuentro es lo que Petro y Biden dialoguen sobre la figura actual que Venezuela tiene ante el mundo.



Recientemente desde Nueva York, el presidente Petro aseguró que se debe trabajar en menos sanciones para Venezuela, esto resaltando la importancia de la Conferencia Internacional sobre Venezuela que se hará en Bogotá el martes 25 de abril.



“Se va a realizar una cumbre en una semana prácticamente en Bogotá, de cancilleres europeos, del Gobierno de los Estados Unidos, de muchos Gobiernos de Latinoamérica (…) destrabar las negociaciones que realiza Venezuela, Estados Unidos y México y Noruega con un objetivo: el que no haya sanciones, el que haya mucha más democracia, más democracia, cero sanciones es el objetivo”, afirmó Petro.



Horas previas al encuentro, el mandatario aseguró que estaba listo para la reunión. Una periodista le hizo un llamado sobre su puntualidad y aseguró el presidente entre risas: “¿por qué lo dices? ¿por qué lo dices? Si tu no me retienes aquí no llego tarde”.



Se tiene previsto que al finalizar el encuentro los presidentes Petro y Biden entreguen declaraciones a medios de comunicación.