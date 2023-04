Petro defendió de nuevo a la Ministra Corcho ante 'puyas' de César Gaviria 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le respondió al expresidente y máximo líder del Partido Liberal, César Gaviria, quién aseguró que no entendía por qué la ministra de Salud, Carolina Corcho, seguía liderando la cartera.



“No entiendo bien por qué esa señora es ministra de Salud si ha sido la principal interferencia que ha habido para poder hacer un trato, para poder hacer cambios, ella desconoció por completo que en el Congreso había partidos políticos y que había dirigentes, se metió a desconocer a todo el mundo”, manifestó Gaviria en un video.



Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente Petro aseguró que la ministra estaba en su cargo por primar los derechos de los colombianos y no por los negocios.



Le puede interesar: Reforma a la salud: ¿Verónica Alcocer fue al Congreso a intentar salvar el proyecto?



“Esa señora es ministra de salud porque defiende los pacientes, otros defienden solo los negocios con la vida de la gente”, afirmó Petro.



Las declaraciones del mandatario se dan después de que, en su primer día de discusión en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, la reforma no lograra un gran avance y tampoco recibiera el apoyo de los Partidos Conservador y de La U.



El debate de este lunes fue aplazado debido a las recusaciones que hicieron algunos congresistas sobre la reforma.