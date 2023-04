Gustavo Petro propuso ante la OEA, rehacer la carta democrática, ¿De qué se trata?

Desde Washington y en medio de su intervención en la sesión plenaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le propuso al organismo internacional rehacer la Carta Democrática Interamericana.



“Yo les propongo rehacer la Carta Democrática y en el camino de rehacer la Carta Democrática arreglar nuestras cuentas, indudablemente no solo yo fui víctima de una ruptura de esa carta cuando se me quitaron mis derechos políticos que recuperé gracias a una sentencia, por eso creo en ese Sistema entre otras cosas”, explicó Petro.



El mandatario colombiano además nuevamente insistió en su propósito de que Venezuela reingrese al Sistema y que también Cuba haga parte de este.



Le puede interesar: Sofía Petro le respondió a Pastrana por carta que el expresidente le envió a EE.UU. sobre su padre



“Claro que sí me interesa y lo estoy luchando que Venezuela reingrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, claro que deberíamos conversarlo con Cuba que nunca estuvo, se construyó incluso contra los proyectos que se construían en la sociedad cubana”, explicó el mandatario colombiano.



También defendió nuevamente al expresidente de Perú, Pedro Castillo: “Pero no miramos Perú entonces, no hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos, es decir en contravía de la carta democrática”.



En medio de su intervención, el presidente Petro se refirió al exprocurador Alejandro Ordoñez, quien lo destituyó como alcalde de Bogotá. El mandatario habló de la figura que cumplió Ordoñez como embajador ante la OEA en el Gobierno del expresidente Iván Duque.



“Se construye aquella carta que hoy es la base del Sistema Interamericano de Derechos Humanos al cual fuera de mi pueblo debo mi Presidencia, porque alguien se sentó aquí a nombre de mi país unos años después que me quitó como funcionario administrativo, no judicial, mis derechos políticos casi que de por vida, un fascista”, afirmó Petro.



Y reiteró el presidente: “Destruyó incluso la posibilidad del recambio político de Colombia, no lo pudo hacer por una decisión, un fallo, una sentencia que decía ‘ningún funcionario administrativo, solo uno que sea juez penal puede y a través de la sentencia quitarle los derechos políticos a algún ciudadano o ciudadana de las Américas’, eso decía precisamente el pacto democrático, la carta”.



Finalmente, el mandatario aseguró que ese tipo de hechos no se trataban de primar ideologías, sino priorizar las Américas.



“La carta constitutiva de un proyecto democrático para Colombia, para Perú, para Venezuela, para el Uruguay, para cualquiera de nuestros países, el proyecto democrático para las Américas”, afirmó Petro.