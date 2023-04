Sofía Petro le respondió a Pastrana por carta que el expresidente le envió a EE.UU. sobre su padre

La hija del presidente Sofía Petro respondió la carta que el expresidente Andrés Pastrana le envió al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, en la que le asegura que Colombia está inundada de cocaína.



En la carta enviada a Biden, Pastrana aseguró que en el Gobierno Petro hay una fuerte alteración de orden público.



“Aceleró el desmonte de los componentes sociales y antinarcóticos del Plan Colombia -que rescató a una nación al filo de un estado fallido, trofeo que la narcoguerrilla Farc obtuvo como contraprestación a la firma de un acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos”, expresó Pastrana.



Lea también: "Washington va a apoyar a cualquier líder que el pueblo colombiano elija", dice Embajador de Estados Unidos



Y reiteró: “Hoy no hay paz a la vista en Colombia. Al contrario, tal como lo testimonia la revista The Economist en su edición de la semana pasada, la Colombia de Petro es un caos de orden público y criminalidad en el que las imperantes organizaciones del narcotráfico negocian de tú a tú con el Gobierno”.



La hija del mandatario aseguró que el expresidente Pastrana está difamando el Gobierno de su papá, defendiendo lo que, según ella, fue un fracaso el Plan Colombia.



“La comisión de Política de Drogas de la Cámara de Representantes estadounidense concuerda en calificar al Plan Colombia como un fracaso pues en el largo plazo solo consiguió que el negocio se desplazara a otras zonas. Así, el Plan Colombia fracasó mucho antes de la prohibición de la erradicación aérea”, afirmó la estudiante.



Sofía Petro además le aseguró al expresidente que la estrategia de erradicación de cultivos por medio del glifosato no ha funcionado y, por el contrario, hace mucho daño a la salud.



Le puede interesar: ¿Le preocupa a Estados Unidos la cercanía de Petro con Maduro? Francisco Palmieri analizó al gobierno en 'Al



“Están ampliamente documentados los efectos negativos que tiene la exposición al glifosato en la salud tales como irritaciones de piel, enfermedades respiratorias, alteraciones del sistema endocrino y malformaciones (…) nos llevan a la conclusión de que, incluso si el Plan Colombia hubiese sido efectivo para erradicar los cultivos ilícitos, no sería sensato repetir su estrategia si lo que se quiere es cuidar la vida”, expresó Petro.



Finalmente, Petro, que es estudiante de ciencia política, aseguró que frente a la forma en la que se han erradicado los cultivos ha sido represiva y permisiva.



“Esta carta no tiene como motivación quedarse en una discusión de los errores del pasado sino ser en ellos una oportunidad para aprender y no repetirlos”, concluyó.