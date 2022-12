Petro ofreció a Colombia como mediador en la crisis política y social que atraviesa Perú

El presidente Gustavo Petro realizó una sorpresiva oferta este viernes cuando aseguró que Colombia podría ser mediador en la crisis política y social que se está viviendo en Perú luego de la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo.



Haciendo referencia a la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, el Mandatario colombiano confirmó que su Gobierno no ha tenido ningún acercamientos con el nuevo Gobierno peruano. Incluso, nuevamente solicitó que le sean respetados los derechos al expresidente Pedro Castillo.



"Hay una crisis que sí está alterando el cronograma del proceso de integración que traíamos, que hay un presidente elegido popularmente preso preventivamente, lo cual me parece un exabrupto. Nosotros no hemos conversado con el Gobierno sustituto, lo que estamos esperando es que se respeten los derechos humanos incluidos los del presidente", afirmó Petro a los medios de comunicación.



Petro, además, aseguró que la prioridad ahora es buscar soluciones para que cese la violencia que ha llevado a que, en medio de las protestas y los enfrentamientos con el Gobierno, se estén reportando cada día fallecidos por la actual situación política que vive ese país. Por lo cual, aseguró que Colombia podría actuar como mediador en ese conflicto.



"Yo aspiro a que dejen de matar, van cerca de 20 muertos, yo creo que se impone un diálogo político, no puedo definir si las variables de ese diálogo, si Colombia es necesario para posibilitar el gran diálogo social y político del Perú, pues estamos dispuestos", afirmó Petro.



Sobre lo ocurrido con Pedro Castillo, el Presidente colombiano fue enfático en que, desde hace un tiempo, la situación política de Perú ha venido afectando los diferentes encuentros regionales con lo que se busca integrar más la región.



"No hay conversaciones, de hecho cuando el parlamento peruano impedía que Pedro Castillo, elegido popularmente, fuese a las reuniones de presidentes latinoamericanos, lo que se estaba era impidiendo la articulación, la integración económica de América Latina y del área Andina, ojalá eso cambie", preciso Petro.



El presidente Gustavo Petro ofreció a Colombia como mediador en la situación que atraviesa Perú. Además, aseguró que el presidente elegido popularmente está preso “preventivamente”. Esto fue lo que dijo. pic.twitter.com/emNA2w90VD — El País Cali 📰 (@elpaiscali) December 16, 2022