Partidos tradicionales cada vez más cerca de anunciar su adhesión a Rodolfo Hernández

Los partidos Conservador, Liberal y de La U, tras haber apoyado a Federico Gutiérrez en la primera vuelta presidencial, ya empezaron a definir cuál postura van a tomar para la segunda vuelta, y todo parece indicar que el escogido será el candidato Rodolfo Hernández.



Por ahora es claro que estos partidos tradicionales llegarán a donde el exalacalde Bucaramanga sin tener adhesiones oficiales, sino con apoyos individuales de su militancia. Los conservadores, por ejemplo, se reunieron en bancada de congresistas este miércoles y evidenciaron el apoyo a Hernández, aunque no lo mencionaron directamente.



En una declaración señalaron que “desde el momento de su fundación el Partido Conservador ha sido un celoso defensor, de la democracia, la institucionalidad, la constitución y la ley, la autoridad, la libertad, la actividad empresarial, la propiedad, la familia, el Medio Ambiente y muy especialmente del empleo, indispensable para garantizar al hombre una vida decorosa. Invitamos a todos los conservadores y a los colombianos en general a votar sin vacilaciones en la defensa de estos postulados”.



Y entre líneas pidieron a su militancia votar por Hernández así: “No entendería el país que nuestra colectividad acompañara candidaturas presidenciales alejadas de la centro derecha y los principios que la caracterizan”.



Por el lado del Partido Liberal, sus senadores y representantes estuvieron reunidos con el jefe de la colectividad, César Gaviria Trujillo, analizando lo que pasó el domingo para escoger a quién apoyar. Fueron dos reuniones, la primera de los senadores, en donde la mayoría de ellos se inclinan por irse con Hernández. En la primera vuelta esa fue la misma tendencia pero con apoyo a Federico Gutiérrez.



En el caso de los representantes liberales, estos estarían más divididos. Aunque no alcanzaron a tomar una postura definitiva, un poco más de la mitad se iría con el exalcalde de Bucaramanga, cerca de 20, mientras los otros 17 estarían con el candidato del Pacto Histórico.



Por su parte, el Partido de la U, que estuvo reunido analizando la situación el pasado martes, decidió tomar una semana más para escuchar a la militancia. De acuerdo con la directora del partido, Dilian Francisca Toro, es una decisión de todo el partido y no sólo de las directivas. En esta colectividad están inclinados por Hernández y no por Petro, sin embargo, según se conoció, quedarían en libertad.