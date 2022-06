Catalina Ortiz, jefa de debate de Fajardo, apoyará la campaña de Rodolfo Hernández

La representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Catalina Ortiz, anunció a través de sus redes sociales, su apoyo hacia el candidato presidencial Rodolfo Hernández en la segunda vuelta electoral del próximo 19 de junio.



Con un video en sus redes sociales, Ortiz anunció su decisión sin dar rodeos, asegurando que Hernández puede "unir a Colombia, es el que nos puede sacar de esa conversación de uribismo, petrismo; creo que por la mitad se mete Rodolfo y realmente tenemos una manera diferente de conversar en Colombia, de encarar los problemas públicos", expresó.



Destacó también los resultados en lo público y en lo privado que ha obtenido el exalcalde de Bucaramanga, y por lo cual logró el apoyo de la congresista.



"Un tipo que no le para bolas a la ideología, sino que se preocupa por resolverle los problemas a la gente. Me encanta que nos saque de la dinámica de la lucha de clases, nos pone en una conversación de cómo generar más riqueza pero que esa riqueza se reparta bien, por eso está hablando de temas fiscales y demás", afirmó.

Asimismo, resaltó que Hernández es un contrate de "esos políticos tradicionales que están metidos en la campaña de Petro: Roy (Barreras), Benedetti, por empezar a nombrar todos los que están allá de la discusión del perdón social. Y los pone al lado de una persona que con alegría, con entusiasmo, con experiencia, puede resolver los problemas más urgentes de Colombia. Es un tipo que tiene toda esa experiencia de haber sido Alcalde de Bucaramanga con excelente resultado. De haber sido además un empresario con excelentes resultados. Trae todo eso y una profunda sensibilidad por la gente más vulnerable", agregó.



Entre las propuestas de campaña que destacó Ortiz de Rodolfo Hernández, fue el tema de la mujer, uno por el cual, según ella, "se la montaron al ingeniero". Por lo cual, cuenta, "me puse a mirar qué era lo que el señor había logrado. Y él logró en Bucaramanga que se bajaran los feminicidios casi cuatro puntos, que se bajaran los embarazos adolescentes, que se bajaran todas las estadísticas que tienen que ver con violencia de género en Bucaramanga. Y además de eso, el 70% de su gabinete eran mujeres, así que a mí ese cuento de que él no gobierna con las mujeres ni les da su lugar a las mujeres no me convence", aseveró.



Finalmente, le envió un saludo a su fórmula vicepresidencial Marelen Castillo, "caleña, nacida en el barrio La Base, la mamá era modista de Buenaventura. Que rico tenerte de vicepresidenta. Estamos aquí para rodearte en esa gesta por la vicepresidencia", concluyó.



Cabe recordar que este es el primer apoyo que recibe Rodolfo Hernández a su campaña por parte de miembros de la campaña del excandidato Sergio Fajardo de la Coalición Centro Esperanza.



De igual forma, rememorar que Luis Gilberto Murillo, antigua fórmula vicepresidencial de Fajardo, anunció esta semana su adhesión a la campaña de Gustavo Petro.