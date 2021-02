Álvaro José Carvajal Vidarte

Más interrogantes que respuestas dejó, en opinión de políticos y analistas, la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, que declaró la caducidad de la investigación por el llamado ‘Petrovideo’.



Así lo dejó entrever este viernes la senadora Paloma Valencia, quien en el 2018 hizo públicas las imágenes durante un debate de control político en el Congreso por el caso Odebrecht.



El CNE “archiva la investigación administrativa del ‘Petrovideo’ porque los tiempos ya pasaron; pero la investigación penal, que es la que dice si ocurrió o no un delito, está en curso”, declaró Valencia a la revista Semana.



Y especificó que la investigación continúa en la Fiscalía “en lo que se refiere a Juan Carlos Montes, que tiene circular roja de la Interpol; y al senador Petro, en la Corte Suprema de Justicia”.

En efecto, el jueves el órgano electoral anunció que declaraba la caducidad de su facultad sancionatoria “dentro de la actuación administrativa originada en la pretensa financiación irregular de la campaña electoral para la Presidencia de la República, periodo 2018-2022, de Gustavo Petro Urrego”.



Esto luego de argumentar que Juan Carlos Montes Fernández, único testigo de lo ocurrido en la reunión con el hoy senador, señaló que “los dineros que entregó correspondieron a la financiación de una de dos campañas electorales que se llevarían a cabo entre los años 2005 y 2006”.



Por eso, Miguel Uribe Turbay, candidato al Senado por el Centro Democrático, escribió en Twitter: “No se aclaró, CADUCÓ” y añadió: “Petro recibe fajos de billetes secretamente y aún pretenden engañarnos diciendo que representa la lucha contra la corrupción. Que cinismo”.

CNE, mal parado



Pero los señalamientos también han recaído sobre la eficacia del CNE.



Esa resolución de preclusión “demuestra la torpeza a la que nos tiene acostumbrados el Consejo Nacional Electoral, el desangre de recursos públicos al pagarle a unos magistrados que no quieren hacer su trabajo y a su falta de capacidad para abordarlo”, asegura el analista Jhon Mario González.



En su opinión, “no es posible que los magistrados del CNE revuelvan el ‘Petrovideo’ que todo el mundo entiende pudo ocurrir en el año 2005 o 2006, con la financiación de la campaña presidencial de Petro de 2018”. “Es más, el CNE se debió declarar inhibido para hacer el show de que investigó a Petro por el ‘Petrovideo’ cuando él mismo establece que la norma señala un plazo de caducidad de tres años”.



Y añade González: “El desgano y la falta de pulcritud en la investigación se demuestra cuando se apertura el 15 de enero de 2019 y apenas se llama a uno de los principales testigos, el arquitecto Simón Vélez, el 20 de septiembre de 2020. Además, ¿cómo es posible que el CNE cite facultades legales para investigar en una ley, la 996 de 2005, que entró en vigencia posterior a una presunta conducta ilegal, lo cual viciaría la investigación y decisión del órgano”?

Sin embargo, coincide en que la Corte Suprema deberá abocar la investigación en contra del hoy senador de la Colombia Humana, confiando en “que no duerma en la eternidad una investigación que el país espera que arroje resultados, aunque será difícil si no se obliga a comparecer a uno de los principales implicados en ella, como es Juan Carlos Montes”.



De su lado, el politólogo Luis Felipe Barrera sostiene que la declaratoria de caducidad del ‘Petrovideo’ llega en un momento “clave” para las aspiraciones presidenciales del Exalcalde.



“Ese escándalo había afectado significativamente su imagen y la declaratoria de caducidad le brinda un argumento fuerte para pasar esa página oscura y sacudirse parcialmente del estigma que le había causado a su figura política. No obstante, no deja de inquietar que este tipo de investigaciones se archiven casi siempre por un factor de temporalidad”, explica.



Para Barrera, “lo importante es llegar al esclarecimiento pleno de los hechos, algo a lo que tienen derecho todos los colombianos, saber qué pasó y comprender cuáles eran las razones de fondo de dicho video. Llegar a la verdad al final fortalecería el sistema electoral colombiano y otorgaría mayor legitimidad y confianza de los ciudadanos hacia el funcionamiento de nuestra democracia y la moralidad de nuestros representantes políticos”.



De su lado, este viernes Gustavo Petro dijo en Caracol Radio que la grabación “fue en el 2005, no como afirmaba mi denunciante. Eran billetes de 5000 pesos, no era un delito. La persona que lo donó, en el caso de otras investigaciones, lo dijo. Entonces, ¿cuál era el problema?”.



No obstante, el senador reconoció que el video, “sin el audio, refleja unas imágenes muy feas”.

Denuncias

Graves denuncias hizo alcalde de Palmira, Óscar Escobar, durante la audiencia de revocatoria de mandato realizada el jueves por el CNE de forma virtual.



En ese espacio, el Mandatario informó sobre graves irregularidades en la construcción de la Ptar de ese municipio. Señaló que, pocos meses antes de las elecciones pasadas, el contratista al que le adjudicaron la obra por selección abreviada recibió un anticipo por $16.500 millones, recursos que hasta el día de hoy no se han podido justificar.



Actualmente, el proyecto (que fue contratado en el 2018) presenta un incumplimiento de más del 90 % y está totalmente parado. Por esta razón, Escobar indicó que tuvo que multar al contratista por más de $4.100 millones.



El Alcalde también dijo que utilizará “todos los mecanismos legales” para recuperar los recursos de la Ptar y lograr que la obra se finalice para que entre en servicio y, de esta manera, pueda descontaminar el agua de los palmiranos.