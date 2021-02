Eduardo Pulgar renunció a su curul en el Senado de la República

Álvaro José Carvajal Vidarte

Eduardo Pulgar Daza, senador de la república por el Partido de la U, presentó su renuncia al legislativo.



En carta fechada el pasado 10 de febrero y dirigida al presidente de la Cámara Alta, Arturo Char, Pulgar indicó que dejaba su curul desde ese día y expuso sus razones.



"Me dirijo ante usted para presentar renuncia al Senado de la República, a partir de la fecha, pues desde que se me impuso medida de aseguramiento por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la cual recientemente quedó en firme, me es imposible continuar ejerciendo mi cargo como senador de la República y atender así el cumplimiento de mis deberes funcionales", dice la misiva.



Pulgar manifestó a Char y a sus compañeros en el Congreso que fue "todo un inmenso honor" hacer parte del legislativo.



"Le reitero mis sentimientos de consideración, admiración y agradecimiento a usted y a cada uno de los miembros del Senado de la República", puntualizó.

El excongresista es investigado por un presunto soborno a un juez de Uscarí, Atlántico.



El caso fue asumido por la Corte Suprema el 13 de julio del año pasado, justo un día después de que el periodista Daniel Coronell revelara en el blog 'Los Danieles' el video en el que aparece este congresista ofreciendo el presunto soborno al entonces juez.



El exjuez Promiscuo Municipal de Uscuarí, Andrés Rodríguez Cáez, vinculado en el proceso como víctima rindió testimonio ante la Corte y, por solicitud de la Sala Especial de Instrucción, se encuentra acogido por el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación.



Por su parte, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria por los mismos hechos. En ese entonces, el Ministerio Público aseguró que el senador fue citado a audiencia por el presunto ofrecimiento de una coima de 200 millones de pesos al juez.

Pulgar Daza fue enviado en diciembre pasado a la cárcel La Picota, en Bogotá, por orden de la Corte Suprema de Justicia.



El alto tribunal ha objetado dos recursos en los que su defensa objetaba los audios presentados en el marco del proceso.



El pasado 8 de febrero, la Corte decidió mantener la medida de prisión preventiva en contra del hoy exsenador, mientras avanza el proceso jurídico.