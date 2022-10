"Págueme, esa plata la puse yo": filtran disputa por la que se distanciaron Rodolfo Hernández y Marelen Castillo

Hace unas semanas la representante a la Cámara Marelen Castillo confirmó que su relación política con el senador Rodolfo Hernández llegó a su fin, esto luego de una serie de una serie de situaciones que llevaron a que hoy en día no exista un vínculo entre ambos.



A pesar de que en la campaña electoral se les vio como un equipo fuerte que llegó a pelear la segunda vuelta presidencial con Gustavo Petro y Francia Márquez, en diálogo con Semana, Marelen Castillo contó en esa oportunidad que el distanciamiento con el Excandidato presidencial inició una vez ambos aceptaron sus curules en el Congreso.



En ese momento, la ahora Representante a la Cámara reveló que una de las diferencias que tuvieron se debió a que Hernández le pagó unos honorarios por su trabajo en el proyecto de educación de la campaña presidencial, dinero que ella se había comprometido a devolverle si ganaban la Presidencia.



Sin embargo, como no lograron el objetivo, ella tomó ese dinero, se dice que fueron $72 millones, como la remuneración a su trabajo y así se lo indicó a él. Y, aunque se creía que ese tema había quedado claro, este miércoles se conoció un audio filtrado en el que Castillo y Hernández tienen una nueva discusión al respecto.



En el audio, que fue revelado por Caracol Radio, se escucha al Senador exigirle Castillo que le tiene que devolver el dinero que él puso para, según asegura, patrocinarle la candidatura como su fórmula vicepresidencial. Durante la discusión, el Exalcalde de Bucaramanga también le dice que ella ya está ganando un sueldo como congresista entonces que tiene cómo pagarle.



Y, aunque Marlen Castillo, le manifiesta que los recursos le serían devueltos por el Fondo Nacional de Financiación Política por los votos que consiguieron, el Senador continuó exigiéndole a la representante devolverle todo el dinero.



Aquí, una parte de la conversación:



R. Hernández: “Usted me va a devolver a mí porque esa plata la puse yo”.



M. Castillo: “Eso salió por Cuentas Claras y le van a pagar; le van a pagar por los votos”.



R. Hernández: “Sí, pero necesitamos plata para pagarle al partido”.



M. Castillo: “Por eso le digo, ese dinero se lo devuelvo, no le estoy diciendo que no”.



R. Hernández: “¿Y cómo?”.



M. Castillo: “Vamos a mirar porque tienen que ver mis ingresos”.



R. Hernández: “Sus ingresos son el doble de los que tenía”.



M. Castillo: “No señor. Yo le hago una propuesta de pago, no se preocupe. Yo le digo cómo pago porque también gasté plata y no tengo recursos”.



R. Hernández: “Pero me contaron que a usted le dieron plata”.



M. Castillo: “Ni un peso, señor”.