Pacto Histórico busca atar elección de nuevo contralor a la coalición del gobierno Petro

Los presidentes del Senado y la Cámara, Roy Barreras y David Racero, ataron este jueves la elección del nuevo contralor general de la República a un acuerdo de la coalición de gobierno, pese a que ya la mayoría de los partidos anunciaron su apoyo a María Fernanda Rangel.



El anuncio lo hicieron Barreras y Racero, poco antes de que se reúna la controvertida comisión accidental de senadores y representantes, la cual escuchará a los candidatos a contralor general, y luego se tendrá ya la lista final de los 10 aspirantes.



Barreras sostuvo que ha habido “turbulencia” en todo el proceso, pero señaló que el problema es que todo el proceso arrancó torcido, pero que con el nuevo procedimiento se está subsanando las diferencias jurídicas que han sido reportadas por dos fallos de jueces en días pasados.



Racero consideró como innecesario que ya los partidos, como Conservador, Liberal, Cambio Radical y La U, anunciaran ya su candidata a la Contraloría, María Fernanda Rangel, esto porque en su concepto mientras que no haya lista, el debate político no se pueda dar, lo cual será hasta después que sesione la comisión accidental.



El presidente del Senado, sostuvo que el próximo martes el Pacto Histórico presentará un acuerdo nacional a los partidos que acompañan la coalición de gobierno, en el cual se incluirá la elección del contralor general.



Con esa postura el petrismo se está oponiendo a que los partidos Liberal, Conservador, la U y los representantes de las curules de paz apoyen a Rangel. Los congresistas además dijeron que el presidente de la República, Gustavo Petro no tiene candidato o candidata y que sólo ha expresado que sea un proceso transparente y con equidad.