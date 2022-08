Elección de nuevo contralor tendría en riesgo de ruptura a la coalición del gobierno de Petro

La decisión del liberalismo, conservatismo y la U, de apoyar a María Fernanda Rangel, para contralora general, llevó a que desde el petrismo se pusiera en entre dicho que esos partidos hacen parte del gobierno y sólo la coalición en el Congreso.



Los ánimos se caldearon en el Pacto Histórico luego de que estos partidos, junto a Cambio Radical, firmaron y expidieron un pronunciamiento en el cual anticiparon, dos semanas antes, que van a apoyar el 18 de agosto a Rangel como su aspirante a reemplazar Carlos Felipe Córdoba.



La postura más dura la dio el exsenador Armando Benedetti, quien es uno de los hombres más cercanos al presidente entrante, Gustavo Petro, quien sostuvo que “Cambio Radical, Partido Conservador, Partido Liberal y Partido de la U, han hecho una declaratoria sin el Pacto Histórico. Lo que significa que son coalición del Congreso y no del Gobierno”.



Su comentario fue acogido por el presidente del Senado, Roy Barreras, quien además calificó esa alianza con Rangel como prematura. “Fraternalmente les digo: El anuncio respetable de 3 partidos de la coalición de gobierno es prematuro porque no es tiempo de apoyar cualquier candidatura que solo sería elegible a partir de mañana y es innecesario porque no se necesita presión para evitar exclusiones imaginarias”.



Sostuvo además que “todos los partidos y congresistas tienen derecho democrático y legítimo de expresar sus afinidades, sin embargo el prematuro e innecesario anuncio se debe al infundado temor que me han expresado de que la Comisión Accidental tenga el propósito de excluir o incluir a alguien”.



También puso en tela de juicio a los partidos tradicionales el senador Gustavo Bolívar, Pacto Histórico, quien sostuvo que la candidata Rangel significa la corrupción que fue rechazada con la elección de Petro y que no sería lógico que se vaya a apoyar a esa persona.



“Si elegimos una ficha del actual contralor, partidos corruptos garantizan impunidad de 4 años más a sus alcaldes, gobernadores y funcionarios. Pacto Histórico: Por 200 años hemos nadado en corrupción. ¿No nos eligieron para frenarla? El país nos mira”, escribió Bolívar en un mensaje en Twitter.

Los partidos políticos responsables de la corrupción en Colombia se han pronunciado: votan por María Fernanda Rangel, testaferro del contralor Córdoba. Quieren 4 años más de impunidad

Esto pone a prueba el Pacto Histórico.

Los partidos políticos tienen plazo hasta el próximo 20 de agosto para que digan si van a ser gobierno, independientes u oposición, uno de ellos que aún no lo ha oficializado es el Partido Conservador, mientras que el liberalismo y la U lo anunciaron pero no lo han oficializado.